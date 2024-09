Vinales: Če ne bi bilo Ducatijev, bi vodil v prvenstvu

Maverick Vinales se v svoji zadnji sezoni na Aprili le redko vmeša v boj za stopničke. Na začetku sezone mu je sicer uspel popoln vikend v Austinu, a to za dvakrat tretjega dirkača ob koncu skupnega seštevka sezone razreda motoGP ni dovolj. Z 29-letnim Špancem, ki bo po koncu sezone prestopil h KTM-u, smo se pogovarjali o sezoni polni vzponov in padcev, številnih prestopih dirkačev po koncu sezone, njegovemu proslavljanju z ogrinjalom Batmana in še marsičem. Vabljeni k ogledu.