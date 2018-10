Vinales čustven po zmagi na Phillip Islandu: Ko sem prečkal ciljno črto, sem imel solze v očeh

Za Mavericka Vinalesa in za Yamaho je bila namreč dirka na Phillip Islandu konec nočne more, ko japonska ekipa kar 490 dni oziroma na zadnjih 25 dirkah ni prišla do zmage v elitnem razredu.

Yamaha je nazadnje slavila v Assnu 2017, zato je bilo veselje Španca razumljivo. "Počutim se fantastično. Še vedno skoraj ne morem verjeti, da sem res zmagal. A že ves konec tedna sem se počutil odlično. V sezoni sem imel toliko težav in skrbi, zdaj pa se je vse sestavilo. Super je tudi zaradi moštva, vsi smo trdo delali za to. Bilo je ogromno čustev in ko sem prečkal ciljno črto, sem imel solze v očeh," je Vinales pospremil zmago v Avstraliji. Španec je počasi že potegnil črto čez tekmovalno sezono. "Neverjetno! Tako zahtevno leto je za nami. Sploh nisem verjel, da mi je uspelo zmagati. Motocikel je deloval izjemno, res, kapo dol ekipi, ki je celoten konec tedna opravljala izjemno delo. Ko sem prišel v cilj, nisem mogel verjeti, bi pa se rad zahvalil vsem, ki so doma verjeli vame v teh zahtevnih časih. Uspelo mi je zmagati tukaj v Avstraliji in takoj sem padel v jok. Ne vem, če bom ujel let v Malezijo," se je šalil veliki zmagovalec VN Avstralije.

Do konca sezone sta še dve dirki, naslednja bo čez teden dni v Maleziji.