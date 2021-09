Viñales kljub 20. času petkovih treningov zadovoljen z občutki na aprilii

"Zelo sem bil vznemirjen in obenem tudi živčen," je svoja prva prosta treninga z aprilio opisal Maverick Viñales . Ta sicer z mestom, ki ga je vpisal na petkovih treningih, ne more biti zadovoljen, je pa lahko kolikor toliko vesel, da njegov zaostanek za najboljšimi ni prevelik. Treba je vzeti v obzir namreč, da se Viñales z motociklom ekipe Aprilia šele dobro spoznava . "Zame je bil petek zelo pozitiven, saj smo po prvem treningu na drugem naredili velik preskok: ne le kar se tiče hitrega kroga, pač pa tudi splošnega občutka na motorju. Mislim, da nam bo danes uspel nov preskok naprej," Katalonec z optimizmom pričakuje sobotne kvalifikacije.

Viñales je sicer tako na prvem kot drugem petkovem treningu vpisal 19. mesto, kar je bilo skupno dovolj za 20. čas dneva, za najboljšim časom dneva, pod katerega se je podpisal Avstralec Jack Miller, je zaostal za debelo sekundo (+ 1,142 s). Spomnimo: Viñales je prestopil k Aprilii, potem ko se je (uradno) sporazumno razšel z Yamaho. Član Yamahe bi sicer moral ostati tudi prihodnjo sezono, a je med aktualno sezono prišlo do dogovora, da bo Katalonec del Yamahine družine le še do konca aktualne sezone. Toda s tem očitno nezadovoljen Viñales je v nadaljevanju sezone želel namenoma uničevati pogonski agregat motocikla, vodilnim možem Yamahe je prekipelo, nato pa je sledila dokončna sporazumna (in predčasna) prekinitev pogodbe.