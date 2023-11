Vinales: Marquez bo vnesel nemir med Ducatijeve dirkače

Že dan po koncu sezone svetovnega prvenstva v motociklizmu so bile znane postave ekip za naslednjo sezono. Zadnji košček sestavljanke razreda motoGP je postavil Italijan Fabio Di Giannantonio, ki bo po novem član ekipe VR46 Ducati. Že pred tem je mesto v tej ekipi sprostil njegov rojak Luca Marini, ki se bo preselil k tovarniški ekipi Honde. Pri Aprilii pa ostaja Španec Maverick Vinales, ki je v pravkar končani sezoni zasedel sedmo mesto v skupni razvrstitvi, zmogel pa je 204 točke.

icon-expand Maverick Vinales FOTO: AP

V sezoni 2024 bo tako v tovarniških ekipah naslednja zasedba: svetovni prvak Francesco Bagnaia in njegov italijanski rojak Enea Bastianini ostajata pri Ducatiju, Španca Aleix Espargaro in Maverick Vinales prav tako vsaj do konca naslednje sezone pri Aprilii, nespremenjena bo tudi zasedba KTM z Avstralcem Jackom Millerjem in Južnoafričanom Bradom Binderjem.

Pri Yamahi pa bo ob dosedanjem članu Francozu Fabiu Quartararoju novinec Španec Alex Rins, doslej član ekipe Honda LCR. Pri Hondi pa bo po slovesu Marca Marqueza po 11 letih drugi član ekipe ob Špancu Joanu Miru Marini.

Pri poltovarniških ekipah je največja sprememba pri Gresini Ducatiju, kjer se bo Marc Marquez pridružil mlajšemu bratu Alexu. Z Ducatijem VR46 ostaja Italijan Marco Bezzecchi, novinec je Fabio Di Giannantonio. Pri ekipi Pramac Ducati, v kateri ostaja letošnji drugi v seštevku sezone Španec Jorge Martin, pa bo po novem še dosedanji član Yamahe Italijan Franco Morbidelli.

Pri Hondi LCR je novinec Francoz Johann Zarco (doslej Pramac Ducati), ostaja Japonec Takaaki Nakagami. Moštvo GasGas Tech3 pa bo ob dosedanjem dirkaču Špancu Augustu Fernandezu imelo še novinca, njegovega rojaka, svetovnega prvaka razreda moto2 Pedra Acosto.

icon-expand Marc Marquez FOTO: Twitter

Vinales: Ne presenečajo dobri časi Marqueza na testiranjih

Maverick Vinales se je izkazal z nekaterimi dobrimi, celo najboljšimi časi med testiranji v Valencii, ki so se zvrstila takoj po zadnji dirki sezone na dirkališču Ricardo Tormo. Dirkač Aprilie ima sicer za sabo zelo solidno sezono, sedmo mesto in 202 osvojeni točki sta dober obet za prihodnost ... "Strinjam se, da sem lahko z narejenim zadovoljen. Manjkala je le pika na i. To je kakšna posamična zmaga. Sicer pa sem zadovoljen," je za Corriere Dello Sport razpredal 30-letni Španec, ki je bil odličen na testiranjih takoj po koncu sezone.

"Odličen obet za prihodnost. Testiranja so potekala povsem po željah. Sploh, ker smo naredili velik napredek v startu, poskusili smo še nekatere druge nastavitve in vse so se izkazale kot dobre. Odličen obet za sezono 2024," je pokomentiral dogajanje v Valencii Španec, ki je pogledoval, tako kot večina iz paddocka, tudi po rezultatih rojaka Marca Marqueza ob selitvi k Ducatiju k ekipi Gresini ...

icon-expand Maverick Vinales FOTO: MotoGP