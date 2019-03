Vinales: Moja želja za sezono 2019? Biti ves čas spredaj

Maverick Vinales se s četrtim mestom v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v lanski sezoni nikakor ni zadovoljil. "Poznate me. Ves čas želim biti v ospredju. Ves čas želim krojiti boj za sam vrh. To vedno, tudi zaradi objektivnih razlogov, se veda ni mogoče, toda želim imeti občutek, da sem lahko ves čas zraven. Lani tega občutka enostavno nisem imel in komaj sem čakal da se ta slaba sezona konča in potegnemo črto ter zremo naprej," je za Sky Sportrazpredal Vinales, ki v Katarju pričakuje povsem drugačne "vesti", kot je bilo to skozi večji del lanske sezone. "Testiranja so minila in se končala na spodbuden način. Seveda ni dobro vse skupaj ocenjevati skozi prizmo pripravljalnega obdobja, saj je tekma nekaj drugega, a dejstvo je, da je Yamaha naredila dobro delo v zimskem času," je hitel pripovedovati Vinales. "Losail bo marsikaj odkril. Upam, da bomo po dirki ocenili, da smo naredili dobro delo v pripravljalnem času. Fantje iz ekipe zaslužijo takšno povratno informacijo, trdo so delali," je še povedal 24-letni dirkač Yamahe, ki si je kot osnovni cilj prihajajoče sezone postavil izboljšanje lanskoletne uvrstitev v skupnem seštevku.