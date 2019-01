'Vinales mora na vsaki dirki premagati Rossija'

"Če sem iskren, sem od Mavericka pričakoval veliko več. Mislim sem, da bo dosegal veliko bolj konstante rezultate," uvodoma pove Rainey. Vinales je sicer član Yamahe od leta 2017 in prav na začetku te sezone je najbolj navdušil, ko je dobil tri od uvodnih petih dirk, nato pa je do konca minule sezone na najvišjo stopničko stopil zgolj še na omenjeni dirki na Phillip Islandu. Katalonec bo sicer član Yamahe (najmanj) do konca leta 2020, ko obema z Rossijem poteče pogodba z japonskim moštvom.

Za moštvom Yamahe je brez dvoma najslabša sezona v moderni zgodovini motociklističnega svetovnega prvenstva. Modri iz Iwate so namreč kar 25 dirk čakali na zmago med motociklistično elito. Dočakali pa so jo šele tik pred koncem sezone, ko je konkurenco na dirki v Avstraliji v velikem slogu pokoril Maverick Vinales . In prav od mladega Španca v prihajajoči sezoni veliko pričakuje legendarni Wayne Rainey , ki je z Yamaho med leti 1990 in 1992 trikrat zapored osvojil naslov svetovnega prvaka. Američan je namreč prepričan, da je mladi Španec dovolj talentiran dirkač, da bi moral redno dosegati boljše uvrstitve kot njegov bistveno starejši moštveni kolega Valentino Rossi .

"Je še zelo mlad in vidi se, da se na vsaki dirki nekaj nauči. Tovrstne težke sezone te zgolj učvrstijo in te pripravijo, da si pripravljen, ko je to najbolj potrebno. Če bo Yamaha pripravila konkurenčen motocikel, potem sem prepričan, da je Maverick pripravljen na naskok na vrh,"nadaljuje legendarni Američan, ki se v zadnjih letih močno trudi, da bi med elito ponovno pripeljal hitre in konkurenčne ameriške dirkače, ki jih elitni razred ni imel že več kot desetletje. Zadnji naslov jim je namreč prinesel pokojni Nicky Hayden, ki je kraljevski razred osvojil leta 2006.

Slab je na začetku dirke

"Maverick je zelo šibek na začetku dirke, žal je to najpomembnejši del, prvih pet krogov je najpomembnejših. To mora popraviti in to je tisto, kar pridobiš z izkušnjami," nadaljuje Rainey, ki je tudi potegnil nekaj vzporednic med Vinalesom in njegovim moštvenim kolegom, legendarnim Valentinom Rossijem. "Maverick je naraven talent za dirkanje in je zelo samozavesten, ko dosega dobre rezultate. Ko pa ne gre vse po načrtih in motocikel ni nastavljen po njegovih željah, pa se ne znajde. In to je glavna razlika. Rossi je dober tudi v tem. Če motocikel ni konkurenčen, vseeno on naredi razliko. Saj veste, kolikokrat mu je to že uspelo na nedeljski dirkah, čeprav celoten konec teden ni bil konkurenčen," še zaključi Rainey, ki seveda upa, da se bo 'njegova' Yamaha v prihajajoči sezoni lahko borila z Ducatijem in Hondo. Prve odgovore bomo dobili že kmalu, saj bodo med 6. in 8. februarjem na sporedu prva zimska testiranja. Najhitrejša karavana se bo zbrala na dirkališču Sepang v bližini Kuala Lumpurja.