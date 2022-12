Vinales: Naslednjo sezono se želim konkretno vključiti v boj za naslov

"Mislim, da je bila to ena boljših odločitev v moji dirkaški karieri. Če bi vztrajal z Yamaho, bi bržkone kmalu dirkanju pomahal v slovo. Ja, prepričan sem, da bi predčasno končal dirko," je s časovne distance opazil 26-letni Španec, ki je bil na začetku sezone 2022 nekonkurenčen najboljšim in je že kazal znake razočaranja in obupa, v nadaljevanju lanske sezone, še posebej v zaključku, pa je že mešal štrene najboljšim. Dosegel je tri uvrstitve na zmagovalni oder, zbral skupaj 122 točk in zasedel skupno enajsto mesto. "Solidno, a ne za oceno odlično, daleč od tega. Mislim pa, da je bila druga sezona na Aprilii neprimerno boljša od uvodne. Bolj sem se spoznal z dirkalnikom in vem, kaj lahko pričakujem," je za Corrierre Dello Sport razpredal Vinales, ki je pred prihodom v garažo Aprilie kar štiri leta in pol nosil dres Yamahe. "Hvaležen sem za vse, kar mi je Yamaha ponudila. A ne oziram se nazaj, zanimata me le sedanjost in predvsem prihodnost na Aprilii," gleda naprej Vinales, ki računa na to, da bo v prihajajočem koledarskem letu konkurenčen najboljšim.