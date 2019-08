Vinales: Nisem glavni Marquezov rival. Drugi so

Uspeh na Nizozemskem je bil sploh prvi Špančev in Yamahin v tekoči sezoni. Zadnjo preizkušnjo na Češkem v Brnu je 24-letni dirkač končal na šestem mestu, mesto za ekipnim kolegom Valentinom Rossijem. "Mučim se na tekmi. Na prostih treningih in tudi v kvalifikacijah mi običajno gre kar dobro, na dirki pa nismo takšni, kot bi želel da smo," je madridski Marcizaupal Maverick Vinales, ki se vneto pripravlja na naslednji izziv na Otoku. "V Silverstonu tradicionalno dobro tekmujem. Pričakujem napredek, glede na Brno. Zanima me zgolj in samo boj za stopničke." Vinales trdi, da so glavni tekmeci vodilnega in skorajda nepremagljivega Marca Marqueza drugi, in ne on ... "Gledam nase, imamo dovolj težav in tudi prostora za napredek. Ne ukvarjam se z drugimi, ne razmišljam o konkurenci. Največji rivali Marca so drugi," je časniku Marca razkril Vinales, ki zaseda šesto mesto v skupni razvrstitvi in ima zgolj točko manj od kolega pri Yamahi Rossija.