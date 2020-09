Vinales objokuje tri zamujene priložnosti: Prostora za napake ni več

"Izgubil sem tri velike priložnosti za odmeven rezultat in morda tudi potrdilo, da sem lahko v igri za svetovni naslov. Po zadnjih treh dirkah pa na glas ne smem razmišljati o naslovu prvaka. Za zdaj sem zelo oddaljen," Maverick Vinales priznava italijanskemu časniku Corierre Dello Sport razočaranje po klavrnem razpletu dirk v Brnu in Spielbergu. "Namesto da bi nadgradili dober start v sezono, smo naredili kar dva koraka nazaj. Dobro, imeli smo tudi nekaj smole, doletele so nas stvari, na katere nimamo vpliva." Ker v motociklistični karavani ni velikega "šefa", serijskega zmagovalcaMarca Marqueza, je kar nekaj dirkačev "zavohalo" priložnost in se vidi na prestolu. Tudi Vinales , kot sam trdi, še ni rekel zadnje. "Pred VN San Marina moramo opraviti še določene stvari na dirkalniku. Točno vemo, kakšne težave imamo. Verjamem, da jih bomo v dveh tednih odpravili." Incident na VN Štajerske še odmeva. Španec je, pri hitrosti 200km/h, skočil z dirkalnika, saj so mu odpovedale zavore. Ta podatek utegne biti zaskrbljujoč pred nadaljevanjem in vrhuncem sezone. "Naredili smo tri napake na zadnjih treh dirkah. Tu nimamo opravičila. Resda smo kot ekipa zelo ambiciozni in nas zanimajo le zmage, a v tem trenutku ni povsem realno pričakovati našega boja za svetovni naslov. Imamo pač preveč težav," je za Corierre Dello Sportpriznal 25-letni Španec.