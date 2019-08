Vinales optimističen pred dirko na Otoku: Nov asfalt bi moral biti naša prednost

"V Silverstonu sem prvič zmagal v karavani motoGP, tako da imam na to prizorišče lepe spomine," se je na otoško dirko v pogovoru za crash.netspomnil Maverick Vinales. "Mislim, da je to steza, ki bi morala ustrezati našemu motociklu in dodatno konkurenčni bi morali biti tudi zaradi novega asfalta na stezi," je prepričan 24-letni Katalonec iz Figueresa."Pričakujemo boljši oprijem in to bi morala biti naša prednost," je izpostavil Vinales. Ta je še pristavil, da upa, da bo v Silverstonu boljše vreme kot lani, glede na prve razpoložljive napovedi pa se nam obeta relativno suh konec tedna. To je po lanski odpovedi dirke zaradi močnega naliva in slabega odvodnjavanja zagotovo zelo dobra novica za organizatorje v Silverstonu.

Vinales je sicer v boju za naslov prvaka že odpisan, za vodilnim svetovnim prvakom Marcom Marquezom ima kar 128 točk zaostanka, a Španec je za razliko od njegovega moštvenega kolege Valentina Rossija že zmagal dirko v tej sezoni. Zgodilo se je v Assenu, v Nemčiji pa je zaključil na drugem mestu. Še pred tem je v Španiji v Jerezu osvojil tretje mesto, kar pomeni, da ima v tej sezoni že celoten komplet stopničk. Vinales si sicer pred dirko na Otoku ni zastavil preveč optimističnih ciljev. "Naš cilj ostaja enak: na koncu si na dirki želimo biti najbolje uvrščena yamaha,"je zaključil Katalonec.