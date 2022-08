Vinales po drugem mestu prišel na okus: Še bomo v igri za zmago

Bil je zelo blizu zmagi, a je nazadnje ostalo le pri ostrem boju za prvo mesto z Bagnaio. Krog pred koncem, ko je bil Italijan prvi, je Španec celo uspešno napadel, a je v vodstvu ostal le nekaj zavojev. Druge priložnosti pa nato ni dobil, saj je bil Ducatijev dirkač na ravninah dovolj hiter, da si je privozil potrebno prednost za miren konec v zadnjih zavojih. "Vedel sem, da bom imel na koncu priložnost za napad. Za nas je to fantastičen izid, kaj bi šele bilo, če bi startali malo bolj v ospredju. Ekipa je opravila fantastično delo, na motorju se počutim res močnega," je bil vesel Vinales, ki je pokazal, da se vse bolje počuti na Aprilii. Na zadnji dirki pred počitnicami je Italijanom privozil sploh prve stopničke v motoGP s tretjim mestom, na VN Velike Britanije pa je naredil še korak višje in ni bil daleč celo od prve zmage. "Smo na pravi poti, to lahko po dveh zaporednih vrhunskih izidih trdim brez posebnega razmisleka. Če bomo ostali na njej, se bomo še v tej sezoni veselili tudi kakšne zmage. Nismo daleč," je za Corriere Dello Sport dejal 27-letni dirkač, ki je imel na začetku sezone precej težav, v drugem delu prvenstva pa je le ujel pravi ritem in postaja vse bolj pomemben akter v boju za najvišja mesta.