Vinales po zmagi na kvalifikacijah: Mislim, da sem lahko še hitrejši

Maverick Vinales je na kvalifikacijah postavil nov rekord steze, ampak verjame, da bi lahko bil še hitrejši na stezi, ki mu je po zmagi leta 2019 očitno zelo ljuba. "Motor deluje odlično. Zagotovo bi v primeru boljše forme na prejšnjih dirkah, tudi danes bil še hitrejši. Nazaj moram dobiti pravi občutek, ampak tudi to je fantastično," je zelo samozavesten dirkač Yamahe M1. Že v prešnjih letih je Vinales pokazal, da se na dirkališčih z dobrim oprijemom znajde veliko bolje, kot na dirkališčih s slabim. "Hvala bogu, da je oprijem bil dober. Zato sem lahko hiter in konkurenčen. Največja težava nastane, ko je oprijem slab, ker ne morem dobro pripraviti nastavitev dirkalnika," se vloge dobrega oprijema zaveda Španec.

Jutri se lahko bori za stopničke

Zmagovalec letošnje VN Katar je trenutno šestouvrščeni na lestvici motoGP (75 točk). Po navadi ima težave, ko dirke začne iz ozadja. Na novinarski konferenci po kvalifikacijah na Nizozemskem se je soočil z vprašanji novinarjev, ki so namigovala, da bi lahko več dela vložil v psihično pripravo. "Kaj želite? Da spim v boksu? Dajte no, zdaj pa imam dovolj tega. Počakajte še nekaj dirk. Očitno je dovolj, da imam pet ali šest slabih dirk," se je oštro odzval na namigovanja novinarjev in dodal: "Zame je to indikator, da smo daleč od željenega cilja, ampak vseeno ne bi mogel biti bolj miren."