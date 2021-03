Vinales tekmecem poslal jasno sporočilo: Nazaj smo!

"Najbolj vesel sem, ker se mi je uspelo boriti z vsemi ostalimi in ker sem brez težav prehiteval. Že v soboto sem imel občutek, da mi bo šlo dobro, kar mi je uspelo potrditi tudi na dirki. Ko sem prehitel Jacka Millerja , sem prvič dal vse od sebe, ko pa sem prišel na prvo mesto, sem tri kroge pritiskal na polno. Zatem sem skušal nadzirati potek dirke in varčevati z gumami, če bi se Johann Zarco ali Francesco Bagnaia morda vrnila za moj hrbet. Na sprednji pnevmatiki sem se počutil odlično. Nimam veliko za dodati – nazaj smo, to je najbolj pomembno," je bil po zmagi na VN Katarja presrečen Maverick Vinales .

Čeprav je na dirkališču, ki pregovorno bolj ustreza Ducatijevim motociklom, prišel celo do zmage, je 26-letnik še enkrat poudaril, da časa za spanje na lovorikah ni:"Kljub zmagi moramo nadaljevati s trdim delom. Ostati moramo z nogami na tleh, saj je to bila šele prva dirka sezone. Skušali bomo biti še hitrejši, sploh na startu. Ostalo je bilo 'okej', a na startu moramo biti boljši. Zadovoljni smo, a že v ponedeljek bomo morali biti boljši, ker se bodo tudi naši nasprotniki gotovo izboljšali do naslednje dirke."

Sprva sicer ni kazalo na zmago Yamahe, saj so po startu v vodstvo prešli kar štirje Ducatijevi dirkači, ki pri speljevanju niso imeli prave konkurence. Junak nedeljske dirke zato meni, da je to eden od segmentov, kjer se mora Yamahina ekipa občutno izboljšati. "Samo eno stvar lahko potegnemo s starta dirke – da se moramo izboljšati. To ponavljamo že celotno sezono. Nadejam se, da bomo v nadaljevanju sezone našli rešitev, da na startih ne bomo več toliko izgubljali," je optimističen Vinales.