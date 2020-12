Vinales: Počitek mi kar prija. Doma sem našel svoj mir

"V sezoni 2020 so bile tako pozitivne kot negativne stvari. Uspelo mi je postati prvi dirkač ekipe, kar je bilo pomembno, in dati pomembne podatke Yamahi za izboljšave," se je nazaj ozrl Maverick Vinales. "Najbolj negativna stvar so bili rezultati, saj sem ravno zmagal na dirki, nato pa na naslednji bil deseti–in to je izjemno negativno za dirkačevo glavo. Zelo zahtevno je voziti v takšni situaciji, saj nikoli ne veš, kje boš končal, in to je težko," je eno od glavnih težav – nihanje forme – opisal katalonski dirkač. "Pozitivna stvar je bila ta, da sem bil zelo hiter na nekaterih dirkališčih," je nadaljeval Vinales. "Izboljšali se bomo, saj Yamahi dajem čisto vse, da bi nam to uspelo," je prepričan Vinales, ki bo v prihodnji sezoni dobil novega moštvenega kolega, sicer starega znanca iz Yamahine družine, Fabioja Quartararoja. Francoski mladenič bo v ekipi zamenjal legendarnega Valentina Rossija, ki se bo preselil na Quartararojevo mesto, k Petronas Yamahi.

"Ta situacija zanje ni lahka, saj gre za zmagovalno znamko. Šli bodo na vse ali nič," je pristavil Vinales, za katerega je bila to posebna sezona, odkar je v karavani motoGP. Pošteno jo je namreč zaznamovala pandemija covida-19, ki je za kar tri mesece prestavila začetek sezone. "Ko si toliko let v prvenstvu, ki prinaša toliko potovanj, nimaš časa, da bi se ustavil. In meni je ta počitek prišel zelo prav," je priznal Vinales.

Ne le sezona motoGP – zanj je bilo vse leto 2020 zaradi izbruha pandemije zelo posebno. In tako bo še nekaj časa. "Te praznike bom preživel doma. Ne bom se dobil z družino, še posebej to delam za dedka. Nikoli ne veš: lahko si na testiranju negativen in se nato okužiš na poti. Tako da … Ostajam doma," je jasen Vinales.