Vinales: Pokril sem si glavo, nato pa že videl, da motor leti čez mene

Težave s sklopko in kritike Yamahi

"Tudi sam sem kmalu trčil v zid, blokiralo mi je sprednji del in zdrsnil sem malce proti ogradam, bilo je kar strašljivo," se je spomnil Vinales v pogovoru za crash.net. Razkril je tudi, kaj je botrovalo temu, da je po ponovljenem startu hitro padel na začelje. "Tri kroge sem imel drsečo sklopko. Tri kroge sem odvozil takole, razmišljal o tem, da bi končal dirko, nato pa je vse začelo normalno delovati, tako da sem lahko privozil do petih točk (10 mesto, op. p.)," je še dodal dirkač Yamahe. "Dobra stvar je ta, da sem na koncu lahko vozil hitro in sem lahko prehitel veliko dirkačev, kar je dobro. Toda težko je biti motiviran, saj mi uspevajo perfektni treningi in kvalifikacije, toda na dirki se nato nekaj zgodi," je priznal Vinales, ki ne skriva želje po boju za najvišja mesta. "Yamaha mora nekaj izboljšati ali pa se moramo mi izboljšati v garažah. Čakam na ta trenutek, ko se bo motocikel dobro obnašal tudi na dirki," je sklenil Vinales. Popravni izpit bo imel že ta konec tedna, saj bo na istem prizorišču v Spielbergu na sporedu nova dirka razreda motoGP – VN Štajerske.