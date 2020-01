Vinales: Poznam recept za osvojitev svetovnega naslova

Maverick Vinales je odločen, da v sezoni 2020 močno ogrozi serijskega šampiona Marca Marqueza. Španec je v minuli osvojil tretje mesto v skupnem seštevku in je bil daleč od laskave borbe za naslov. Marquez je imel edinega tekmeca - v sebi. "V naslednji sezoni nameravam streči po življenju Marquezu. Naredil bom vse, da mu diham za ovratnik in tudi prehitim. Poznam recept, kako priti do laskavega naslova," piše Corriere Dello Sport, ki z veseljem prenaša bombastične napovedi Mavericka Vinalesa, "Dobro vem kaj vse moramo izboljšati na motociklu in tudi to, kako se pripraviti, da bom konkurenčen v boju za naslov," sporoča Španec. "Testa v Jerezu in Valencii sta bila zelo dobrodošla in pokazala sta pravo pot. Po testiranjih smo vsi v naši garaži precej boljše volje, kot smo bili večji del lanske sezone," je še dodal Vinales, ki bo v tem koledarskem letu odkrito napadal laskavi naslov. Maverick Vinales je četrto sezono v Yamahini ekipi, ki ji poveljuje šef Lin Jarvis. "Malce smo spremenili tudi razmišljanje in pristop. Na testiranjih smo opravili precej manj krogov kot včasih, a vsi so bili zelo intenzivni. Sedaj v vsakem krogu motocikel privijam do konca, nič ne varčujem z njim, prej sem skušal razmišljati o vsaki malenkosti in si vzel preveč časa za to. Sedaj skušam biti bolj neposreden v razmišljanju in mislim, da se prvi rezultati te spremembe že kažejo." Vinales je italijanskemu športnemu časniku Corriere Dello Sportzaupal tudi to, da se trudi spremeniti tehniko dirkanja. "Prilagodil, oziroma malce spremenil bom stil mojega dirkanja. Predvsem v kvalifikacijah bom bolj privijal, tudi na tekmah se bom trudil biti bolj aktiven in celo agresiven."