Vinales pred domačo dirko: Zakaj navijačem ne bi odgovoril s stopničkami?

"Komaj čakam na mojo domačo veliko nagrado," je pred sedmo dirko sezone razkril Maverick Vinales. "Montmelo je zame zelo posebna steza, saj mi je zelo všeč in na njej zelo uživam. Tu čutim vso podporo mojih navijačev, zavoljo katerih ima ta dirka posebno atmosfero. Upam, da jim bom lahko odgovoril z dobrim rezultatom in zakaj to ne bi bile stopničke? Te so vselej naš cilj," je dodal 24-letnik. "Mugello je bila za nas zelo težka dirka, saj je bilo fizično zelo naporno. Še naprej moramo trdo delati, da bi našli optimalne nastavitve motocikla," je pojasnil katalonski dirkač Yamahe.

Zanimivo sicer je, da v razredu motoGP Vinales na domači dirki še nikoli ni stopil na stopničke, v nižjih kategorijah pa je v Montmeloju zmagal v razredu moto3. Vinales zaenkrat (še posebej v tej sezoni) ni upravičil visokih pričakovanj, potem ko je k Yamahi iz ekipe Suzuki prišel kot eden najbolj talentiranih mladih dirkačev. V tej sezoni beleži skromne izide, najvišje je bil na tretjem mestu v Jerezu, v skupni razvrstitvi je na osmem mestu, a s kar 75 točkami zaostanka za vodilnim rojakom Marcom Marquezom. Za moštvenim kolegom Valentinom Rossijem pa Katalonec zaostaja 32 točk. "Ostajamo osredotočeni in našim navijačem bomo pokazali naš najboljši obraz," je 24-letni sklenil dirkač iz Figueresa.