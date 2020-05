Vinales: Rossiju motivacije ne (z)manjka

Španski dirkač Maverick Vinales je italijanskemu časniku Corriere Dello Sport v pogovoru med drugim zaupal, da je, preden je podaljšal pogodbo z Yamaho do leta 2022, nekaj časa intenzivno razmišljal o ponudbi Ducatija, ki je bila konkretna in, ki ga je, kot sam pravi dodobra zamikala. "A to je že zdavnaj za mano in o tem ne razmišljam več. Zgolj, ker ste omenili, sem se na to spomnil, drugače pa sem povsem koncentriran na Yamaho in prihajajoče izzive." Na njih bo potrebno še malce počakati. Po trenutnem načrtu, ki pa še ni uraden, bi se sezona lahko začela 12. in 19. julija z dirkama v španskem Jerezu. "Samo, da se bo začelo. Drugo me ne zanima. Prepričan sem, da vodilni možje vedo, kaj delajo in se ne bodo prenaglili z odločitvami, kot tudi ne bodo prepozni z ukrepi," razmišlja 25-letni Španec, ki bo v tej sezoni še zadnjič ekipni kolega velikega Valentina Rossija pri Yamahi. "In pričakujem, da bo Vale kar pihal od motivacije in želje po dokazovanju. Gotovo bo na vsak način želel priti do vrhunskih rezultatov in se na takšen način posloviti od ekipe."