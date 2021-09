Vinales si po krstni dirki na Aprilii še ne postavlja ciljev

Novopečeni dirkač moštva Aprilia Racing Team Gresini Maverick Vinales si po krstni dirki na novem motociklu, s katerim je na VN Aragonije zasedel 18. mesto, še ne postavlja ciljev, temveč se, kot pravi, še osredotoča na nabiranje kilometrine in izkušenj. Prenos dirke za VN San Marina bo kot vselej na Kanalu A in VOYO.

Maverick Vinales, za katerim je debi v novi ekipi, se konec tedna vrača na dirkališče, kjer je lani slavil. Na lanskih dveh zaporednih dirkah v Misanu je obakrat dirko začel iz prvega štartnega položaja, na kvalifikacijah za drugo dirko je s časom 1'31.077 tudi postavil rekord steze. Na prvi dirki se mu nato ni izšlo, končal jo je na šestem mestu in bil dobre tri sekunde prepočasen, da bi stal na stopničkah. Teden kasneje pa je dirko od začetka do konca odpeljal mirno in na koncu slavil pred rojakoma Joanom Mirom in Polom Espargarojem.

Vinales si kljub temu, da mu dirkališče ustreza, pred VN San Marina še ne postavlja ciljev. Zaveda se, da ga po 27 sekundah zaostanka za zmagovalcem Francescom Bagnaio in 18 sekundah za moštvenim kolegom Espargarojem na dirki za VN Aragonije čaka še veliko dela. A tokrat mu bo na dirkališču Marca Simoncellija nekoliko lažje, saj je ob prestopu v ekipo Aprilie opravil testiranje motocikla prav na tem dirkališču in dosegel zgleden čas kroga 1'32.4. "Čeprav sem motocikel tu že testiral, bo pristop k dirki povsem enak, kot je bil v Aragoniji. V tem trenutku je zame ključno nabiranje kilometrine in izkušenj. Zaenkrat mi gre prilagajanje na Aprilio dobro, ampak moram še veliko stvari popraviti in ravno zaradi tega si še ne postavljam ciljev. Zadovoljen bom, če bom do konca dirkaškega tedna storil korak naprej," je pred dirko dejal 26-letni Katalonec.

icon-expand Maverick Vinales FOTO: MotoGP

Karavana motoGP se bo v Misano vrnila na še eno dirko, in sicer bo dirka 24. oktobra nadomestila VN Malezije.

Njegov moštveni kolega Aleix Espargaro bo po tretjem mestu v Silverstonu in četrtem mestu v Aragoniji na dirkališču Marca Simoncellija želel nadaljevati niz dobrih predstav. "Na stezi bomo nadaljevali tam, kjer smo končali – konkurenčni v vseh razmerah," je pred dirko dejal 32-letnik in dodal še: "Gre nam dobro in do konca sezone moramo ostati osredotočeni."