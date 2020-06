Vinales: To bo edinstvena sezona, a obljubljam dober šov

Prvi dirkaški vikend razreda motoGP se obeta v španskem Jerezu, in sicer med 17. in 19. julijem, kar je več kot štiri mesece, kot je bilo predvideno, saj bi se sezona morala začeti že v Katarju 8. marca. "Mislim, da imajo navijači radi ta šport toliko, kot ga imamo mi dirkači, tako da so ga zagotovo pogrešali," je pristavil Maverick Vinales. Ta že komaj čaka, da sede na svoj Yamahin motor M1.

"Seveda se tega že veselim, pa tudi tega, da se znova srečam s svojo ekipo. Dolgo časa je že od testiranj v Katarju. To bo nekakšna edinstvena sezona in čudno bo voziti brez prisotnosti navijačev ob stezi, vsaj za zdaj," je dodal katalonski dirkač. Ta se sicer zaveda, da bodo navijači, ki ne bodo mogli priti na dirkališče, budno spremljali dogajanje na stezah iz domačih naslonjačev. "Vse bom dal od sebe, da bodo navijači pred televizorji deležni dobrega šova na vsaki dirki," je poudaril Vinales. Posodobljeni koledar sezone 2020 vsebuje skupno 13 dirk, kar bo najmanj v elitnem razredu po sezoni 1986.

Posodobljeni koledar sezone 2020 v razredu motoGP:

19. julij: VN Španije (Jerez)

26. julij: VN Andaluzije (Jerez)

9. avgust: VN Češke (Brno)

16. avgust: VN Avstrije (Spielberg)

23. avgust: VN Štajerske (Spielberg)

13. september: VN San Marina (Misano)

20. september: VN Emilije Romanje (Misano)

27. september: VN Katalonije (Barcelona)

11. oktober: VN Francije (Le Mans)

18. oktober: VN Aragonije (Alcaniz)

25. oktober: VN Teruela (Alcaniz)

8. november: VN Evrope (Valencia)

15. november: VN Valencie (Valencia)