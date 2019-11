Vinales: To zmago posvečam Munandarju

Maverick Vinales je na dirki za VN Malezije zmagal, kar je bila njegova druga zmaga v tem letu, prvo je vknjižil na VN Nizozemske v Assnu, junija. Dirkač Yamahe je na dirki zbral 14 točk več od Alexa Rinsa, kar pomeni, da je na tretjem mestu lestvice točkovanja razreda motoGP, že nekaj časa je neulovljiv Marc Marquez (395 točk), drugi je Andrea Dovizioso (256), tretji je Vinales (201), četrti pa Rins, ki sedaj zaostaja sedem točk.

"Bila je neverjetna dirka, vedel sem, da imam dosti potenciala in da sem zelo hiter. Tudi v Avstraliji sem imel dober občutek, hitro vodstvo tukaj pa mi je omogočilo, da sem vzpostavil dober ritem in zmagal. To zmago posvečam Afrizdi Munandarju," je dejal Vinales, ki je s tem počastil spomin na mladega 20-letnega indonezijskega dirkača, ki je umrl včeraj na tem prizorišču v Sepangu na dirki azijskega pokala talentov.