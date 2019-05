Vinales: V Le Mansu sem plačal račun za slabe kvalifikacije

Po bližnjem srečanju z Italijanom Francescom Bagnaio se je Maverick Vinales znašel na tleh in že v zgodnji fazi dirke v Le Mansu ostal brez uvrstitve. Po zelo solidnih vožnjah na prostem treningu, 24-letni Španec je bil ves čas hiter in v ospredju, je v sobotnih kvalifikacijah (tudi) zaradi strateške napake ostal zadaj, zasedel zgolj enajsto mesto in si močno otežil položaj pred dirko. Po kontaktu z Italijanom Bagnaio pa je že predčasno končal tekmo. "Mislim, da je padec plod slabih kvalifikacij. Če se po njih znajdeš zadaj in tam začneš dirko, si si naredil medvedjo uslugo. V ozadju je tudi več možnosti za neprijetna srečanja z dirkači, precej večja gneča je, in posledično tudi možnost za padce. Hitro se znajdeš v kočljivih situacijah, prav zato je dober rezultat v kvalifikacijah zelo pomemben," piše Corriere Dello Sport. Vinales je natančno opisal dogodek pred padcem in bridkim koncem.