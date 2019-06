Vinales: V Mugellu sem se mučil

"Zelo sem se mučil. Nisem imel pravega občutka. Pnevmatike niso prijele in ves čas sem se lovil," je bil za madridskiAS brez dlake na jeziku Maverick Vinales, ki išče in išče vrhunski rezultat v tekoči sezoni, na katerem bi lahko gradil.

Razplet dirke v Mugellu je zanj pravo zrcalo dogajanj v tej sezoni, ko je daleč od tistih, ki se na vsaki dirki borijo za preboj na stopničke. "Drselo mi je, če lahko tako rečem. Nisem imel občutka, da bodo pnevmatike zdržale vse pritiske. To ni bil dan za pohvale," je nadaljeval Španec. "Prav zato ker nisem imel zaupanja v pnevmatike, nisem privijal do konca. Kot kaže, sem lahko zadovoljen že s tem, da sem prečkal ciljno črto in vzel to šesto mesto," je AS-u zaupal Vinales. "Yamaha mora Mugello čim prej pozabiti. Oziroma, bolje rečeno, treba je natančno analizirati, zakaj nismo bili konkurenčni najboljšim. Če smo v kvalifikacijah še blizu, je na dirki pesem povsem drugačna. Čutim, da so tekmeci močnejši, da nimam pravih možnosti, da bi jim ves čas sledil. Ko ni pravega oprijema, se mučimo. Zaostajamo, smo daleč od najboljših."