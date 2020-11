Vinales v Valencii išče prave občutke: Prihodnje leto se bom boril za naslov

"Čeprav čutim izboljšavo, moramo še naprej delati pri zaviranju. Moj prvi cilj v nedeljo je, da bom zaviral karseda pozno, a kljub temu ustavljal motocikel," je po sobotnih kvalifikacijah, ki jih je sklenil na solidnem šestem mestu, razkril Vinales. "Imamo kar nekaj težav z oprijemom, sploh ko so gume že nekoliko obrabljene. Poskušal sem s trdo zadnjo pnevmatiko, a sem se počutil, kot da bi bil na ledu."

Maverick Vinales je pretekli vikend uporabil še šesti pogonski agregat in s tem prekršil maksimalno dovoljeno število v eni sezoni. Kaznovan je bil s startom iz boksov, po katerem mu je uspelo priti do 13. mesta, kar pa ni bilo dovolj, da bi ohranil realne upe za naslov. Nasploh je imel španski dirkač letos z motociklom nemalo težav, predzadnji dirkaški vikend sezone si je zato zadal prav poseben cilj.

"Vsi vedo, da trenutno na motociklu nimam najboljšega občutka. Izgubil sem ga, do konca sezona pa si ga želim vsaj kolikor toliko povrniti. Zadnji dve dirki želim izkoristiti, da pridem do rešitev, ki bi mi lahko pomagale v letu 2021, ko se bom znova boril za naslov prvaka," je kljub ne preveč uspešni sezoni pozitiven 25-letnik, trenutno četrti v skupnem seštevku.

"Z Yamaho sodelujem že tri leta. Pred prihodnjo sezono pa me čaka povsem drugačna naloga kot v prejšnjih letih. Najti moram samozavest. Z njo lahko na motociklu počneš marsikaj, če pa je nimaš, si v velikih težavah. Po Misanu so se razmere poslabšale, v primerjavi z drugimi dirkači sem izgubljal in nisem vedel, zakaj," je svoje težave iz zadnjih mesecev še razkril Vinales, ki ohranja teoretične možnosti za naslov.