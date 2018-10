Vinales: Verjamem, da bo šlo sedaj z Yamaho samo še gor. Rossi v to ni prepričan

Eno leto, trije meseci in trije dnevi. Toliko časa je minilo od zmage Valentina Rossija lani na Nizozemskem, do te na VN Avstralije Mavericka Vinalesa. Vsaj kar se tiče Yamahine ekipe. "Čudno je, če sem iskren, saj je predolgo časa minilo. Novinarji so nam šteli dirke in nas vsak dirkaški konec tedna opominjali koliko je od zadnje zmage. Da nam je to uspelo, je nekakšen nov začetek. Ekipa si je to zaslužila," po zmagi v Avstraliji na dirkališču Phillip Island pravi šef ekipe Lin Jarvis. "Zmaga je enako pomembna zame, kot za Yamaho. Zame zato, ker sem že začel izgubljati samozavest in za Yamaho, da sem dokazal, da lahko zmagujemo. To smo potrebovali, da mi zagotovijo motocikel, ki ustreza mojemu slogu vožnje," pravi veliki zmagovalec zadnje dirke Vinales.