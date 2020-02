Vinales z najboljšimi občutki na odmor, med zadovoljnimi končno tudi Marquez

"Ponedeljek je bil za nas zares dober dan, saj smo testirali z zelo obrabljenimi gumami, še posebej ko so bili na stezi težki pogoji," se je smejalo Vinalesu. Ta je najhitrejši čas, le on inFranco Morbidelli sta se od konkurence uspela odlepiti, postavil na novih gumah. A cilj ponedeljkovih testiranj je bil za Katalonca v prvi vrsti videti, kako se obnaša motor na obrabljenih gumah, in simulacija dirke. "Zelo sem srečen, ekipa je delala zares dobro. Šest dni testiranj in počutim se dobro na motorju. Čutim, da je dober, zdaj pa moramo nadaljevati z delom. Napredovali smo, a to še vedno ni dovolj," je vendarle opozoril, da Yamahina ekipa ne sme zaspati v razvoju motocikla, kot se ji je to v preteklosti že dogajalo. "Iskreno, na motorju sem zadnje tri dni zares užival. Zagotovo bo zdaj težko čakati na začetek sezone," je novinarjem v 'paddocku' dirkališča v Losailu razlagal Vinales.

Potem ko je na prejšnjih testiranjih pa tudi prva dva dneva testiranj v Losailu taval v temi, je končno več razlogov za zadovoljstvo imel tudi Hondin Marc Marquez, ki bo v sezoni 2020 branil naslov prvaka. Sodeč po videnem na testiranjih ga čaka težko delo predvsem na začetku sezone, če bo želel držati stik s konkurenco. Predvsem Yamaha in Suzuki se zdita uvodoma izjemno hitra. "Skrbelo me je, ker nisem vozil hitro in ker nisem imel pravih občutkov na motorju. Zadnji dan pa smo našli luč na koncu tunela. Motor je pripravljen in videli bomo," je povedal Marc Marquez po ponedeljkovih testiranj v Losailu. Dirkači so (vsaj po časih) na zadnjih testiranjih na prizorišču prve dirke sezone delovali zelo izenačeno, prevladovala pa sta Yamaha in Suzuki. "Našli smo pot. Vsaj mislim tako. Lahko gremo na motor. Smo na dobri poti, vsaj na sprejemljivi. Motor mi dovoli spodobne čase. Prvi in drugi dan testiranj smo se ’vlekli’," je za DAZN Marquez ocenil zadnja testiranja pred pričetkom sezone.