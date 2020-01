Yamaha za testiranja pripravlja veliko novosti: Vinales poln optimizma

Med 12 ekipami, ki sestavljajo karavano motoGP, bodo med najbolj motivirani gotovo pri tovarniški ekipi Yamahe. Za legendarnega Italijana Valentina Rossija in Katalonca Mavericka Vinalesanaj bi pripravljali posebno napravo, tako imenovani "holeshot", kakršno že uporabljajo pri Ducatiju in Aprilii. "Holeshot" ročno aktivira vsak dirkač posebej, ponavadi pred startom, saj poskrbi za to, da sprednje kolo ostane na tleh med pospeševanjem. Tako se občutno izboljša oprijem, izklopi pa se samodejno ob zaviranju pred prvim ovinkom.

Pri Yamahi seveda mrzlično iščejo način, s katerim bi lahko Rossija in Vinalesa približali svetovnemu prvaku Marcu Marquezu(Repsol Honda) v morda zadnji Italijanovi sezoni v karavani. Motocikel M1 je v zadnjih sezonah močno zaostajal za Hondinim RC213V, čeprav so nekateri privrženci motociklizma prepričani, da veliko vlogo pri končnih rezultatih igra tudi mojstrstvo osemkratnega svetovnega prvaka.

'Osredotočiti bi se morali na starte'

"Hitri smo na veliko dirkališčih, menim, da je naša šasija fantastična, naša končna hitrost ni najboljša, a jo lahko nadziramo ..."se je o Yamahini sedanjosti v pogovoru za TMCBlograzgovoril Vinales. "Po mojem mnenju bi se torej morali osredotočiti na izboljšave startov. M1 je zelo dober v kvalifikacijah, vedno smo v prvi vrsti ali na 'polu'. Kljub temu je v prvem krogu težje, ker moramo izboljšati start, to je ena od reči, ki jih moramo letos izboljšati,"je nadaljeval Vinales.

"Start je zelo pomemben, ker tam vse yamahe veliko izgubijo, zato v tovarni zelo trdo delamo, da bi razvili nekaj novega v slogu naših tekmecev, to bi lahko preizkusili že v Maleziji. Menim, da bi se morali osredotočiti na starte in na to, da ne izgubimo preveč končne hitrosti. V Maleziji bomo imeli na voljo veliko izboljšav novega materiala, zato bomo videli, kako bo, a na dveh prejšnjih testiranjih mi je šlo precej dobro v vseh razmerah, poskusili smo tudi v dežju ... V suhem vremenu nam gre dobro, smo med najhitrejšimi, to pa je vedno pomembno."

Težave z oprijemom zaradi opremljevalca gum razreda moto2

Vinales je zadovoljen tudi z delom enega svojih glavnih zaupnikov, šefa ekipe mehanikov Estebana Garcie, s katerim sta osvojila že naslov prvaka v razredu moto3. Po ocenah katalonskega dirkača mu dobro delo Garcie omogoča, da se osredotoča le na dirkanje. Razkril je tudi, zakaj se po njegovem mnenju pojavljajo težave z oprijemom yamahinih motociklov, ki so povezane tudi s proizvajalcema gum Michelinom in Dunlopom.

"Naša (lanska, op. a.) sezona je bila vedno boljša. Na začetku se nisem počutil dobro na motociklu, korak za korakom pa smo pridobivali vedno več samozavesti, še posebej s sprednjo gumo. Ob koncu sezone, v kateri sem bil tretji v skupnem seštevku, sem se počutil veliko bolje, to pa je bilo zelo pomembno, poleg tega, da sem bil prvouvrščena yamaha. Menim, da smo od prvega trenutka delovali kot ekipa, bili smo bližje, bolj povezani z vsem osebjem Yamahe. Menim, da je naš način dela veliko boljši od tistega prej, torej se lahko veliko bolj osredotočim na dirkanje, ne razmišljam preveč o spremembah in se osredotočam le nase,"je dodal Vinales.

"Običajno je med testiranji na stezi vedno Michelinova guma, zato je oprijem fantastičen, ko pa je kaj oprijema, potem je naš motocikel vedno fantastičen. Dirke (motoGP) so na sporedu po dirki moto2, kjer uporabljajo gume Dunlop. Zato se občutek precej spremeni, spremeni se tudi oprijem na stezi, naš motocikel pa je eden tistih, ki ima največ težav s spremembo oprijema na dirkališču. Zdi se mi, da je to pravi razlog,"je še povedal dirkač iz katalonskega Figueresa.