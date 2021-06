Vinales vse bolj obupuje: Yamaha nima rešitve

In če je Marquez našel vrhunsko formo, potem njegov rojak Vinales še naprej tava nekje v temi. Zadnje mesto v konkurenci je slikovit prikaz vseh težav, s katerimi se 26-letni Španec ubada v zadnjem obdobju. " Kaj pravi Yamaha? Ves čas ponavljajo, da ne vedo, za kakšne težave gre. Nimajo rešitve ," je bil v pogovoru za Corriere Dello Sport neposreden Vinales, ki je poskušal na vse načine priti do nekaterih odgovorov na sami stezi, preizkušal različne variante, a vedno znova ugotavljal nemoč ... " Poskušal sem zavirati na več načinov, poskušal sem z drugačnimi linijami, poskušal sem pospeševati na različnih odsekih, a vse skupaj me je samo še bolj ujezilo. Nemoč ubija ," je še priznal Vinales. " Vemo, da je prehitevanje s takšnim stanjem dirkalnikov blizu misiji nemogoče. Poskušal sem, a je bilo očitno, da smo nemočni. Najhuje pri vsem je, ker nimam pravega oprijema, ko pritisnem na plin. V tem trenutku je težko biti pameten. " Zadnje mesto na VN Nemčije je nekaj, česar si niti v najhujši mori ni predstavljal. Navkljub dejstvu, da njegova Yamaha ta hip ni konkurenčna najboljšim. " Najbolje je, da se za kakšen dan vrnem domov. Da se "resetiram" in začnem znova. Dirke si sledijo, tako da pravega časa za objokovanje ni. Še dobro. " Konkurenca medtem ne spi, težko je gledati, kako tekmeci napredujejo in nizajo vrhunske rezultate ... " Ne vem, kaj naj rečem. Gledam druge in sem le še bolj frustriran. Razlika je očitna. Kot dirkač sem ob takšnem spoznanju jezen, razočaran in žalosten hkrati, " se je pridušal Maverick Vinales.

Obupal ne bo ...

Navkljub slabim novicam iz garaže, saj Yamahina ekipa Vinalesu ne more in ne zna ponuditi prav nič otipljivega, pa 25-letni dirkač ne bo obupal. Vsaj navzven ne ... "Nekaj je vendarle konstantnega. Težave zadnje pnevmatike me spremljajo ves čas. Ni oprijema. Včasih se mi zdi, da sem na ledu. Drsi. To opažam od VN Portugalske, rešitve pa ni na vidiku. Vem, da se fantje iz garaže trudijo, a od tega spoznanja je minilo šest dirk." Vinales ima pred sabo še dovolj možnosti, da popravi vtis. "Poskušam biti čim bolj miren. Naredil bom vse, da se vrnem med najboljše." Primerjava s klubskim kolegom Fabiojem Quartararojem se ponuja sama od sebe. Francoz ima precej manj težav med sezono in veliko boljše rezultate. Neprimerljivo boljše. "Če bi bilo bolje s Fabiojevimi nastavitvami. Ne vem, vsak dirkaš ima svoje nastavitve, težko je to ocenjevati. Ne bi mogel sesti na njegov dirkalnik in se mirno odpeljati. Vsak dirkač ima svoje karakteristike in svojstven način dirkanja. Tu ni moč posploševati stvari," je kategoričen Vinales, ki pogleduje naprej. "Nekaj si zapomnite. Nikoli ne bom obupal. Zaupam vase in v svoje sposobnosti. Lepo bi bilo, če bi bolj zaupal dirkalniku. Zaenkrat sva vsak na svojem bregu," je bil na koncu pogovora s Corriere Dello Sport slikovit Vinales. "Ni predaje."