Maverick Vinales zadovoljen z napredkom pri Aprilii

Iz moštva Aprilia Racing Team Gresini so na začetku septembra sporočili, da bo Maverick Vinales že v tej sezoni dirkal za moštvo. V moštvu je združil moči z Aleixom Espargarojem, prvič pa je Vinales za Aprilio dirkal 12. septembra na VN Aragonije, ko je zasedel 18. mesto. Nato je na naslednji dirki za VN San Marina privozil do 13. mesta, na VN Amerike pa ni nastopil zaradi smrti bratranca Deana Berte Vinalesa, ki je podlegel poškodbam na dirki pod okriljem prvenstva Superbike (SSP 300) v Španiji.

Španec Vinales je bil na začetku sezone še dirkač Yamahinega moštva, a je nato po dirki v Avstriji ostal brez službe, ker je želel namerno poškodovati motocikel. Japonsko moštvo je zaradi tega s Špancem predčasno razdrlo pogodbo. Sedaj je že kar domač z novim moštvom in tudi motociklom, zato je bil vesel dobre uvrstitve v Misanu.

"Vesel sem, ker smo pred dirko naredili nekaj pomembnih sprememb, kar se tiče krmila na motociklu. Bilo je tvegano, vendar vedno bolje spoznavam motocikel in tokrat se je izplačalo. Zadovoljen sem z razpletom dirke, imel sem dober ritem vožnje, verjetno bi bila uvrstitev še boljša, pa sem moral napadati iz ozadja," je po dirki dejal Vinales za uradno spletno stran motoGP.

Vinales je na zadnji dirki za VN Emilije-Romanje dosegel najboljšo uvrstitev za novo moštvo v sezoni. Španec se je prvič v opremi Aprilie zavihtel med najboljšo deseterico, ciljno črto je prečkal kot osmi, sedmi pa je bil – le malce pred njim – njegov moštveni kolega Aleix Espargaro. Do konca sezone sta sicer le še dve dirki, najprej na Portugalskem in za konec v Španiji (Valencia).

Seveda to za izkušenega dirkača, ki je v preteklosti dosegel precej boljših uvrstitev, tudi zmag v razredu motoGP, ni ravno vrhunec zadovoljstva. A je dovolj dobro za začetek in precejšnja vzpodbuda za zaključek sezone in nato za svež začetek v letu 2022, ko bodo cilji zanesljivo precej bolj ambiciozni.

"Zelo sem samozavesten po tem, kar smo pokazali v nedeljo. Korak za korakom se paket dirkač-moštvo-motocikel sestavlja in gre na boljše, kar je osnovno za doseganje dobrih rezultatov in napredek," je tako precejšen optimist španski dirkač, ki je v skupnem seštevku točkovanja svetovnega prvenstva na devetem mestu (zbral je 106 točk).

Vodilni na lestvici je Yamahin dirkač, Francoz Fabio Quartararo, ki si je po nedeljski dirki tudi že zagotovil naslov svetovnega prvaka v razredu motoGP za leto 2021, saj ima neulovljivo točkovno prednost (267 točk) pred prvim zasledovalcem, Italijanom Francescom Bagnaio, ki dirka za moštvo Ducatija (202 točki).