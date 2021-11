Vinales vse bolj na 'ti' z Aprilio: Za naslednjo sezono napovedujem velike stvari

V kraljevskem razredu je Španec, ki je to sezono dobil uvodno dirko v Katarju, osvojil devet dirk za veliko nagrado, osvojil 13 najboljših startnih položajev in 28-krat končal na zmagovalnem odru. Z dosedanjem potekom sezone, odkar dirka za novo moštvo, je Španec v pogovoru za italijansko Corriere Dello Sport zadovoljen. A nič več od tega. " Moti me zaviranje. Vsakič pred ovinkom imam težave. Nisem še na ti z dirkalnikom kar se tiče tega, vse drugo pa je nad pričakovanji ," je za italijanski športni časnik priznal Španec. " Aprilia je glede zaviranja povsem druga zgodba, kot sta bila Suzuki in Yamaha. Potreben je (bo) čas, da se nekatere stvari usedejo na pravo mesto ." Vinales je "opazil" da ima velike težave na začetku dirke, ko je na stezi gneča in še posebej takrat, ko se skuša prebijati iz ozadja. " Takrat izgubim zares veliko časa. Namesto, da bi prehitel počasnejše pred sabo, nikakor ne morem mimo njih, saj smo z zaviranjem v zaostanku v primerjavi s konkurenco ," po prvih mesecih z novo ekipo pravi Vinales, ki pa je nekajkrat, odkar je član Apriline garaže, že dobil potrdilo, da je dirkalnik na stezi hiter in konkurenčen najboljšim.

"Do neke mere je to potrdilo že stopničke rojaka Aleixa Espargaro v Silverstonu," sporoča Vinales in dodaja nekaj obetavnih podatkov, ki jih je sprejel odkar je član nove ekipe. "Med posameznimi dirkami sem nekajkrat dosegal zelo hitre čase. Bili so trenutki, ko sem bil drugi, tretji ali četrti dirkač po hitrosti na stezi. To so pozitivna spoznanja, na katerih lahko gradimo. Vse to je dober obet, saj ko se bom dodobra spoznal z dirkalnikom bodo posledično tudi rezultati še boljši." Vinales se mora še prilagoditi na nov dirkalni, kot se tudi mora ekipa ujeti z novim članom garaže. "Ko se bom končno prilagodil, ko bom razumel stil dirkanja na Aprilii, bo vse lažje. Nekatere nastavitve smo že prilagodili, a težko je tako "v hodu" čarati z nastavitvami, saj ni časa in si dirke sledijo. V Misanu so bile na primer pogoji kaotični, tako da kaj dosti nismo mogli narediti. Po sezoni in v pripravljalnem obdobju bomo imeli dovolj časa, da se pripravimo na naslednje tekmovalno obdobje. Na zadnjih dveh dirkah sezone pa želim ostati čim bližje najboljšim. Za naslednjo sezono pa že sedaj napovedujem velike stvari," zaključujem pogovor z italijanskim časnikom Corriere Dello Sport Maverick Vinales.

V motociklističnih tekmovanjih višje starostne omejitve

Vodstvo tekmovanja v svetovnem prvenstvu v motociklizmu je sprejelo spremembo pravil minimalne starosti za sodelovanje na dirkah. Po novem bo od leta 2023 vsak dirkač, ki bo nastopal na dirkah za SP, moral biti star vsaj 18 let. Doslej je za šibkejša razreda v SP, moto2 in moto3, veljala omejitev 16 let, od leta 2023 – v naslednji sezoni bo še nekaj prilagajanj, predvsem pri dovoljeni starosti zmagovalcev mladinskih tekmovanj – pa za oba razreda 18 let. Enaka meja 18 let pa bo od sezone 2023 v veljavi tudi v kategoriji superbike oziroma v vseh tekmovanjih tega razreda. Sprejetje novih strožjih starostnih omejitev je verjetno tudi posledica več hujših padcev in nesreč na letošnjih dirkah za SP. Najbolj tragično se je končala tista konec septembra v španskem Jerezu, ko je po padcu na dirki razreda supersport 300 umrl komaj 15-letni Španec Dean Berta Vinales, sicer bratranec dirkača v razredu motoGP Mavericka Vinalesa.