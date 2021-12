Vinales: V garaži Aprilie je vse bolj pristno in domače kot pri Yamahi

A tudi v prihodnje bo 26- letni Španec "jahal" Aprilio in upal na precej boljše rezultate, kot jih je imel v bližnji preteklosti, ko je bolj kot ne zgolj napovedoval velike stvari, na stezi pa realiziral le vzorec napovedanih visokoletečih stvari. A to naj bi se, kot v pogovoru za Corriere Dello Sport pravi sam, v prihodnje vendarle spremenilo. "Obdaja me precej boljše vzdušje, kot je bilo to pri Yamahi. V garaži Aprilie je veliko bolj pristno in prijateljsko in to mi daje dober občutek. Tu se vse skupaj začne. Če si zaupamo, bo pot do skupnih ciljev hitrejša in lažja," je prepričan Vinales, ki zaman išče naslov v kraljevem razredu. V preteklosti je bil kar nekajkrat pred sezono med strokovnjaki glavni kandidat za laskavi naslov, a je na stezi potem večinoma pogorel ... "Zame dirkalnik pomeni svobodo. Ko se počutim svobodnega in sproščenega, sem na stezi najbolj prepričljiv. V zadnjih sezonah ni bilo tako in v tej smeri so na žalost tudi šli rezultati. Na Aprilii se veliko bolje počutim, saj vem, da mi je ekipa povsem predana in dela zgolj in samo v mojo korist. Posledično tudi v dobro Aprilie," je bil kar malce demagoški Maverick Vinales.