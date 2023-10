Vinales: Prva zmaga z Aprilio ni obsesija, le velika želja

" Ducati je na startu švignil mimo. A to že poznamo, njihova startna hitrost je neverjetna. Zaradi tega nisem izgubil koncentracije, bil sem osredotočen na taktiko, ki smo jo pripravili. Kasneje je bil ritem na tekmi zares ubijalski in mislim, da je Jorge Martin plačal prav to in končal v pesku ," je še "videl" Vinales, ki je kasneje upočasnil, saj se je zavedal, da je dirkalnik nas robu zmogljivosti ...

"Imel sem težave z zadnjo pnevmatiko, ki pa niso od včeraj. Upočasnil sem namenoma in zavestno. V nasprotnem primeru bi končal v pesku," je priznal Vinales, ki se je v finišu s svojim nekdanjim klubskim kolegom Fabiem Quartararojem boril za drugo mesto. "Bilo je napeto. Vse do zadnjega kroga sem želel biti pameten in racionalen v dirkanju. Nisem privijal do konca, nato pa sem v zadnjem krogu dal vse od sebe in uspel mi je hiter krog. Na koncu sem si zaslužil to drugo mesto, ki je lepa spodbuda za naprej. Hvala ekipi," je še dodal Španec, ki nestrpno čaka na prvo zmago z Aprilio. "Prišla bo, ničesar ne smemo prehitevati. Verjamem, da bo še do konca sezone priložnost tudi za to, drugače pa v naslednji," je prepričan član Aprilijine družine, ki je na podelitev prišel oblečen v Batmana. "To je bila stava. Znotraj ekipe vlada zares odlično razpoloženje, smo kot ena družina. In takšne stvari se nato rodijo v sproščenem in pristnem razpoloženju. Mehanik v ekipi me je izzval, če si upam. Nisem imel ovir, vse skupaj je le plod našega odličnega razpoloženja v garaži," je pogovor za Corriere Dello Sport še dodal Maverick Vinales.