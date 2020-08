Vinales: Brno je bilo za vse nas v garaži lepo opozorilo

" Zanimajo me zgolj stopničke. Še več, v Spielbergu bom odkrito napadal zmago. Po dobrem začetku sezone in uvodnih dveh dirkah, ki sta nadvse obetali, sta prišla Brno in streznitev. Morda še dobro, da se je to zgodilo na tretji dirki sezone, saj je pred nami še kar nekaj izzivov in bo priložnosti dovolj ," je za Corierre Dello Spor t razpredal 26-letni dirkač. Brno je nasploh kraj poloma favoritov. Tudi izjemni Francoz Fabio Quartararo , ki je tako blestel na uvodu v sezono, se je moral zadovoljiti s sedmim mestom ... Vso slavo pa je pobral Južnoafričan Brad Binder . Štiriindvajsetletni dirkač je postal prvi novinec po Marcu Marquezu , ki je zmagal v motoGP. Privozil je tudi prvo zmago za avstrijski KTM v tem razredu in se je za zgodovinski uspeh na čelo dirke povzpel devet krogov pred koncem.

"Lahko se mu samo priklonim. Nihče ga ni uvrščal med kandidate za najvišja mesta, a je pometel s konkurenco. Pride takšna dirka, ko si zobe polomijo skoraj vsi favoriti. Verjamem, da bo na obeh dirkah v Spielbergu drugače," je prepričan Vinales, ki še vedno upa tudi na naslov svetovnega prvaka. "Za kaj takšnega se bom moral izogniti takšnim rezultatom, kot je bil ta v Brnu. Manj dirk je v sezoni, veliko manj kot običajno, zato je tudi manj priložnosti za popravo rezultata. Vsaka dirka zelo šteje." Vinales je imel pred in med Brnom zelo dober občutek, tekma pa je prinesla povsem drugačen razplet in veliko razočaranje ter jezo. "VN Avstrije mi leži. Veliko je ovinkov, steza je zahtevna in tudi nevarna. Veliko je priložnosti za pospeševanje in posledično tudi prehitevanje. Lani smo imeli tu kar nekaj težav s pnevmatikami, a sem prepričan, da so nam izkušnje prišle prav," je za Corierre Dello Sport še dejal drugouvrščeni v svetovnem prvenstvu. "Če se želim spet konkretno vključiti v boj za svetovni naslov, potem moram v Spielbergu, in to na obeh dirkah, priti do vrhunskih rezultatov. Imamo vse možnosti za to. Ponavljam, Brno je bil za vse nas v Yamahini garaži dobro in upam tudi zadnje opozorilo."