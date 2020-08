Vinales s prvim 'polom' v Spielbergu z yamaho napada zmago

"Zagotovo se da še kaj storiti, da bi lahko v nedeljsko dirko vstopili za odtenek bolj odločno. Verjamem, da smo lahko konkurenčni v boju za zmago, a se zavedamo, da bo zelo težko. Tudi vremenska napoved je takšna, da bi morebiten dež znal prispevati svoje v boju za vrh. Ducati je bil v Avstriji vselej zelo močan, tudi KTM je v tej sezoni storil ogromen korak naprej in bo prav tako iskal pot do najvišjih mest, yamaha pa bo iskala svoje priložnosti, da pokvari zabavo predvidenim favoritom za zmago," pravi dobro razpoloženi Španec na japonskem motociklu, ki bo naskakoval svojo sploh prvo zmago v Spielbergu.

Po manjšem razočaranju z osvojenim sedmim mestom na zadnji dirki v Brnu je s poltovarniško yamaho do tretjega mesta v kvalifikacijah prišel trenutno vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Fabio Quartararo, ki bo ob Jacku Millerju prav tako med glavnimi kandidati za zmago. "Upam na suho dirko, saj bi bilo to veliko bolje in zanimiveje. Pričakujem zanimivo bitko, saj je na tej stezi vselej težko napovedati končni razplet. Drži, da je bil v zadnjih letih tu najuspešnejši prav Ducati, toda tudi druga moštva - mislim predvsem na nas (yamaho, op. p.) in vedno boljši KTM - bodo skušala izkoristiti svoje priložnosti," pa je pred prvim od skupno dveh dirkaških koncev tedna v Avstriji dejal francoski zvezdnik.