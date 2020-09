Vinales: Kriza je za mano: Zame se sezona šele začenja

Maverick Vinales je žarel po prvi zmagi v sezoni. Mož, ki je pregovorno izjemno hiter na prostih treningih in v kvalifikacijah, vselej je iz njegovega tabora moč slišati visokoleteče ambicije, vezane na glasno napovedan boj za zmago, nato na pomembnih preizkušnjah - odpove. Praviloma je 25-letni Španec svoje navijače vedno znova puščal razočarane, njegove predstave in rezultati pa so običajno ostali "nedorečeni" ... Povsem drugače je bilo na VN Emilije-Romanje, ki jo je Vinales dobil na veličasten način in dokazal, da je tudi v tej sezoni še v igri za naslov svetovnega prvaka. "Za mano je zares težavno obdobje. Upam, da je s to zmago v Misanu za mano," je po lepi zmagi na sedmi dirki sezone dejal Maverick Vinales. "Presrečen sem. To je fantastična zmaga, ki je gotovo ni nihče pričakoval iz tabora mojih večnih kritikov," je bil za Gazzetto Dello Sport brez dlake na jeziku Vinales. "Moja psihična priprava ni bila nič drugačna kot na prejšnjih dirkah. Tudi, ko mi je bilo najtežje v sezoni, sem verjel vase. Skupaj z mojim timom iz garaže. Sedaj nam bo vsem skupaj veliko lažje. Na naslednjih dirkah bomo še nevarnejši,"rožnatemu milanskemu športnemu časniku"sporoča" Vinales, ki je pohvalil ekipo za odlično delo na dirkalniku.