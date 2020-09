Vinales: Vem, mnogi so dvomili o meni

"Mnogi so že dvomili o meni. Dvomijo o moji psihični stabilnosti, to vem. Nikoli nisem imel težav s tem. Imam zmagovalno mentaliteto. Je pa res, da vse do nedelje nisem imel pravega občutka na dirkalniku. Prepričan sem, da je zdaj to za mano, in lahko rečem, da se zame pravzaprav sezona šele začenja," je za Corierre Dello Sport razpredal drugouvrščeni v seštevku svetovnega prvenstva za to sezono. "Uvod je bil pod pričakovanji. Imeli smo določene težave in težko je potem na silo doseči rezultat. Fantje v garaži so se trudili na vso moč, in menim, da nam je uspelo omejiti vse pomanjkljivosti, ki so nas spremljale na začetku sezone." Vinales je prepričan, da bo v nadaljevanju sezone veliko bolj konkurenčen v boju za zmago. "Končno smo našli prave nastavitve. To nam je na srečo uspelo še pred petkovim prostim treningom. A ne smemo zaspati na lovoriki, uspeh v Misanu mora biti za vse nas nov motiv v prihodnje. Ponavljam, upam, da je krizno obdobje z mano in da so pred mano le še lepši časi.Potenciala ekipe še nismo povsem izkoristili." Španec o naslovu prvaka, ki je povsem realno dosegljiv, še posebej ker v karavani ni serijskega zmagovalca zadnjih let Marca Marqueza: "O naslovu ne razmišljam. Želim se zgolj zabavati na dirkalniku, to mi je bilo na začetku sezone onemogočeno, saj smo imeli številne težave. Če se bom zabaval, bodo prišli tudi vrhunski rezultati. Zdaj lahko yamaho privijam do konca, saj imam zaupanje v dirkalnik."