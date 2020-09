Vinales: V tem trenutku je moja glava 'nora', ničesar ne razumem

V Misanu je Vinales pridobil samozavest, ki pa je po katalonski nedeljski dirki, kot kaže, znova izpuhtela. Špancu pa nič ni jasno, kaj se dogaja. Njegov moštveni kolega Valentino Rossi je bil dolgo časa v igri za zmago ali vsaj stopničke, a je padel in končal brez uvrstitve. Precej porazen vikend, kar zadeva tovarniško ekipo Yamaha v Kataloniji, boljša sta bila Petronasova aduta Quartararo in Franco Morbidelli .

Vinales vseeno upa, da se bo stanje popravilo, čeprav si "beli" glavo, kaj se dogaja. "Vse ostaja enako, zmagam, nato pa pride ta katastrofa od dirke in se mi meša v glavi. V tem trenutku je moja glava nora, ničesar ne razumem,"pravi Španec. "Težko je sprejeti ta rezultat, ker smo bili prejšnji teden na vrhu in s perfektno vožnjo, potem pa naslednjič vidiš, da se ne moreš odlepiti od 15. mesta. Kar 16 krogov sem bil za Aleixom in Calom in nisem ju mogel prehiteti. Bilo je nemogoče, tako sem 16 krogov križaril za njima," je razočaran Vinales.

"Na koncu dirke moj ritem ni bil slab, ko sem bil sam, sem dosegal dobre čase. Vse je odvisno od prvega kroga, če nam ne uspe, si zunaj boja za zmago. To se je zgodilo in to je precej zahtevno za glavo, a če razumeš, da je to maksimum, kar je mogoče narediti, si lahko miren," je dejal Španec, ki pa je vseeno priznal, da mu ni lahko. "Bil sem zelo frustriran, poizkušal sem vse, a ko voziš za nekom in imaš tak motocikel, da težko prehitevaš, ne moreš mimo. To je glavni problem. Motocikel je zelo počasen, ne vem, zakaj. Poizkušali smo veliko reči, mogoče celo preveč, in ni nam šlo."