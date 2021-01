Vinales: Sezona brez Rossija v garaži? Čudno bo ...

Dorna je sporočila, da so testiranja, ki bi morala potekati od 19. do 21. februarja v Sepangu, odpovedana zaradi pandemije covida-19 in omejitev malezijskih oblasti. Za zdaj na koledarju ostajajo testiranja v Katarju, ki so predvidena med 10. in 12. marcem.

"Čaka nas oziroma čaka me precej drugačna sezona, kot so bile prejšnje. Težko rečem, če bo sezona zaradi odsotnosti Rossija zame negativna ali pozitivna. Bo pa vsekakor drugačna," je za Corriere Dello Sport hitel pripovedovati Maverick Vinales, ki je bil na začetku sezone po zmagi v Reggio Emilii še kako v igri za naslov, a sledilo je nekaj skromnih rezultatov in 26-letni dirkač se je hitro znašel daleč od tistih, ki so se borili za laskavi naslov prvaka v kraljevem razredu. "Pripravljen sem na svojo peto sezono v Yamahini družini. Kot rečeno, ta bo precej drugačna od prejšnjih, ki so bile vse povezane z Valejem," je priznal Vinales, zavedajoč se, koliko težav je ekipa z dirkalnikom imela skozi celotno sezono. "Zdi se mi, da smo šele pri koncu sezone prišli do nekaterih pomembnih ugotovitev, ki nam bodo prišle prav v pripravi na novo sezono. Veliko bodo odkrila že prva testiranja," je prepričan Vinales, ki računa na tesnejši odnos s kolegom iz garaže in veliko plodnejše sodelovanje. "Morava pihati v isti rog, verjamem, da se bova ves čas zavedala, da delava v dobro ekipe. Prepričan sem, da bova skupaj našla vse rešitve, ki jih morda v preteklosti nismo. Valentino je bil v vseh pogledih zelo pomemben za Yamaho, morda bi lahko tesneje sodelovala, a sedaj je to mimo. Vale bo tako ali tako ostal blizu naši garaži, tako da bo gotovo imel določen vpliv. Vsi delamo za isto stvar, tega se moramo še kako zavedati," je Vinales sklenil misli za Corierre Dello Sport.