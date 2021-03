Vinales po testiranjih prišel na okus: Ne bežim od tega, da bi rad uvodoma zmagal

Maverick Vinales je imel v lanski sezoni, tako kot večina tihih favoritov, obilo težav in je bil daleč od tistih, ki so se v zaključku čudne dirkaške sezone potegovali za najvišja mesta v skupni razvrstitvi. Ob odsotnosti prvega favorita lanske sezone, dalj časa poškodovanega Marca Marqueza , se je prav ime Mavericka Vinalesa največkrat bohotilo na stavnicah, ki so napovedovale glavnega favorite za končno zmago. A Vinales je, tako kot že nekaj zadnjih sezon, spet razočaral svoje navijače in je bil, razen na začetku sezone, bolj ali manj nekonkurenčen najboljšim. Njegova Yamaha je v svetovnem prvenstvu v motociklizmu začela sodelovati leta 1961, kar pomeni, da bodo Japonci v tej sezoni praznovali 60 let dirkanja v SP. Do zdaj so skupno zbrali kar 511 zmag na dirkah, 38 naslovov prvaka med posamezniki in 37 med konstruktorji. Nekaj jih je podpisal tudi 26-letni Španec, ki pa je, glede na rezultate testiranj v Dohi, pred novo sezono povsem prerojen. V pozitivnem smislu ... " Občutki so dobri. Kaj dobri, odlični ," je v pogovoru za Corriere Dello Sport priznal Maverick Vinales, ki uživa pozitivne vibracije po testiranjih v Dohi. " Miren sem po testiranjih. Veliko bolj, kot sem bil pred njimi, " je dejal Vinales, ki ne želi nepotrebne evforije, saj se je skozi kariero že prevečkrat opekel. Običajno dobro začenja sezono in jo veliko slabše zaključuje ... " Razumem položaj. Nekaj so testiranja, povsem drugo pa dirke. "

Je pa Španec opazil dobro delo mehanikov med tekmovalno pavzo. "Zelo so se trudili in prvi rezultati so vidni. Vedeli smo, v katero smer moramo delovati, in na vse podrobnosti smo pravočasno mislili." Vinales je, kot je sam prevečkrat opazil, izgubljal že na samem startu posameznih dirk in nato v nadaljevanju v prvih nekaj krogih. "Želeli smo izboljšati končno hitrost in mislim, da smo v nameri uspeli. Več hitrosti želim v samem uvodu tekme, to me je prevečkrat stalo vrhunskih rezultatov," je opazil Vinales, ki ne želi širiti prevelikega optimizma, čeprav ima za to po dobrih testiranjih veliko razlogov. "Dirkalnik se lepo obnaša. Dosegli smo pravo ravnotežje in odlično krmarim z Yamaho. Ob polnem rezervoarju smo imeli v preteklosti veliko težav z ravnotežjem. Mislim, da je zdaj to za nami." Najboljši časi v Dohi so ga avtomatično porinili med glavne favorite na uvodnih dveh dirkah sezone. "Jaz favorit na prvih tekmah? Ne bežim od tega, da bi rad uvodoma zmagal. A kot pravim, občutki so dobri, toda testiranja niso nikakršno zagotovilo za vrhunski rezultat. So pa potrdila, da pripravljeno pričakujemo uradni začetek sezone," je pogovor za Corierre Dello Sport zaključil Vinales.