Yamahina aduta v en glas pred dirko na Portugalskem: Zanima naju le boj za zmago

Dirkači so dvojček uvodnih preizkušenj v Katarju končali s popolnim zmagoslavjem Yamahe. Na prvi dirki sezone 2021 je slavil Španec Maverick Vinales, na drugi pa klubski kolegaFabio Quartararo. "Zmaga na drugi dirki v Dohi je bila naravnost fantastična. Sploh način, s katerim sem prišel do nje. Z zmagoslavjem mi je z ramen padlo veliko breme. Sedaj bo lažje," je za Corriere Dello Sportpred dirkaškim vikendom na Portugalskem dejal Quartararo. "Ne samo, da smo dobili potrditev, da smo hitri in v igri za najvišja mesta. Ob odličnem izkupičku v Katarju nam je vsem skupaj precej zrasla tudi samozavest." Pred vrati je VN Portugalske v Portimauu. "Lani sem imel tu zahtevno preizkušnjo. Steza je drugačna od ostalih, zelo zahtevna in nepredvidljiva. Komaj čakam, da ugotovim, če bom enako konkurenčen najboljšim, kot sem bil v Dohi. Seveda imam najvišje možne cilje," je italijanskemu časnikuCorriere Dello Sport priznal 21-letni Francoz.