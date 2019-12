Vinalesov šef prepričan: Maverick je eden redkih, ki bi bil dober na hondi

Do konca decembra 2020 je še več kot eno leto, zato je Esteban Garciaprepričan, da govorice, ki jih v naslednjih mesecih ob pogajanju za nove pogodbe ne bo manjkalo, ne bodo zmedle najboljših dirkačev motoGP. Šef ekipe Mavericka Vinalesaje v poglobljenem pogovoru za motorsport.com spregovoril tudi o veliki želji, da bi Vinales v sezoni 2020 resneje izzval Marca Marqueza(Repsol Honda) v lovu za prestižnim naslovom kraljevega razreda.

"Ne, ne verjamem, da bi ga to (približevanje konca pogodbe, op. a.) lahko zavedlo, o tem se govori že več mesecev in nanj to ni vplivalo. Menim pa, da se pogodbe podaljšuje vedno hitreje, to pa je napaka. Te reči je treba početi sredi zadnje sezone, ne pa leto in pol prej. Kako boš eno sezono dirkal z moštvom, za katerega veš, da pri njem ne boš ostal? To je barbarsko, a nima smisla, da bi to imelo kakršen koli vpliv,"je bil jasen Garcia.

'Voziti moraš kot po maslu'

Ta pravi, da je motocikel Yamahe enostaven in se prilagaja dirkačem, povsem drugače pa je v primeru Marqueza in ekipe Repsol Honda, ki je Kataloncu po njegovih željah oblikovala motocikel, s katerim je imel toliko težav zdaj že upokojeni Jorge Lorenzo. Vinales po mnenju Garcie ne bi imel takšnih preglavic.

"Menim, da bi lahko dirkal s katerim koli motociklom. Iskreno povedano, je yamaha motocikel, ki je zelo dober, na katerega se povzpneš in si že hiter,"je dejal Garcia. "A iskanje naslednjega koraka, naslednje meje, ni tako lahko. Samo vprašajte (Franca) Morbidellija. Gre za motocikel, s katerim ne moreš biti zelo grob ali dirkati zelo agresivno. Pol Espargaro je to povedal, da yamaha, ko je bil zelo agresiven pri zaviranju ali pritiskanju na plin, tega ni želela sprejeti. Voziti moraš kot po maslu, kot je to rekel Lorenzo: moraš se zliti z njo, to pa je v njej našel Fabio, motocikel se namreč zelo dobro prilagaja slogu njegove vožnje,"je nadaljeval izkušeni Garcia.

"Mi smo se morali motociklu prilagoditi in slog precej spremeniti. Na koncu imaš v tej kategoriji proizvajalce, kakršna je Honda, ki oblikujejo motocikel zate, kot se je to zgodilo v primeru Marca Marqueza in vplivalo na ostale dirkače. Tudi to ni tako slabo, ker s tem nisi pod takšnim pritiskom in imaš manj tekmecev, ne da bi se moral potruditi, saj ti pripravijo lasten motocikel. Morali smo se prilagoditi motociklu, ki na splošno zelo dobro služi vsem, še posebej če si bolj eleganten dirkač, jo dobro razumeš in je ne izpostavljaš kriznim situacijam."

Eden redkih, ki bi bil dober tudi na hondi

Garcia je šel še dlje in dejal, da bi lahko Vinales uspešno dirkal tudi z motocikli Ducatija in Suzukija ter tudi Honde in da je "eden redkih", ki bi mu to uspelo. Zavrnil je tudi namige, da Marquez nima tako dobrega motocikla, kar se je po njegovem mnenju pokazalo na dirkah v Buriramu in na Filipovem otoku.

"Resnično menim, da bi Mavericku šlo dobro na katerem koli motociklu. Da, tudi na ducatiju. Menim, da bi bil dober z ducatijem, suzukijem, bil pa bi tudi eden redkih dirkačev v karavani, ki bi bil dober s hondo. Zelo bi bil lahko hiter s hondo. Motocikel ni slab, imel bi zelo močne in druge ne tako močne plati, a na splošno ... Kako bo motocikel slab, ko pa so zbrali več kot tristo točk in na primer slavili na Tajskem. Honda ne more biti slaba, ko tudi brez ritma motocikel omogoča, da zj**e dirko tipu, kakršen je (Fabio) Quartararo, ki si je zaslužil veliko več,"se je razgovoril Garcia.

"Enako je bilo v Avstraliji, Maverick je imel veliko boljši ritem. Toda Honda je pripravila motocikel, ki ponudi orodja dirkaču, da se lahko tudi na nenaklonjenem dirkališču bori za zmago. To manjka Yamahi. Ko nam dirkališče ni naklonjeno, nimamo orodij, da bi se branili, pri tem pa sta Marquez in Honda zelo dobro delala. Kjer so prej trpeli, zdaj zmagujejo ali so drugi. Nam je težko zmagati celo na dirkališčih, ki so nam v preteklosti ustrezala."