Vinalesov as iz rokava je šef mehanikov: 'Maverick se je spremenil'

Misel na zmago je bila vedno prisotna

"Če sem pričakoval zmago? Vse do te dirke smo imeli takšno miselnost. Vedeli smo, da bi se lahko dobro razpletlo, a dirke so zapletene in odvisno je tudi od tega, da te kdo ne podre ... Raven je res visoka in vedno ti ostaja kakšen dvom, toda miselnost je bila dobra in sem smo prišli z željo po zmagi,"je pogovor nadaljeval Garcia.

S tem se je dotaknil tudi precejšnje smole, ki se v zadnjih tednih oziroma mesecih drži Vinalesa. Tudi prejšnje dirke v domači Barceloni ni zaključil, a spet ne po lastni krivdi, saj ga je Jorge Lorenzo zrušil skupaj z Andreo Doviziosom in Valentinom Rossijem. A Garcia je razkril, da so na dirkališču Circuit de Catalunya vseeno storili pomemben korak naprej, kar je pokazal tudi Assen.

'Spremenil je svoj pristop'

"V Montmeloju smo že storili majhen korak naprej z nastavitvami, želeli smo se počutiti udobneje na začetku dirke, nismo se toliko osredotočali na hiter krog, temveč na delu za dirko. In zdi se, da zdaj žanjemo sadove,"pravi Garcia. "Nekaj 'bencina' (naukov, op. a.) moraš potegniti tudi takrat, ko motocikel ni dober. Marc, na primer, se tukaj ni počutil najbolje ves konec tedna in uspel izvleči nekaj 'bencina'."

Garcia še priznava, da so se vsaj v garaži Vinalesa že sprijaznili, da je zaostanek 95 točk za vodilnim Marquezom prevelik, in da vsaj z enim očesom že pogledujejo proti prihajajoči sezoni, do tedaj pa bodo poskusili zbrati čim več zmag.

"Od tega leta so nam ostale le še takšne dirke, ko ni pritiska in lahko poskusimo zbrati čim več zmag,"je še dodal Garcia. "Dirkati brez pritiska je tudi prednost, ker ne razmišljaš o točkah. Nekaj malega smo delali na sklopki, na elektroniki in tudi sam je delal v smislu tega, kako se psihično pripraviti na štart. Dali smo mu nekaj malega reči, ki jih je potreboval, moramo pa jih še izboljševati. Suzukiji namreč zelo dobro startajo, a s tem, kar imamo, smo poskusili iztisniti največ. Pomagamo mu z motociklom, on pa je malce spremenil svoj pristop k startom in je zdaj mirnejši."