Bo Marc Marquez potrdil status kralja Amerik?

Marc Marquez je po dveh letih nazaj na prizorišču kjer je spisal zgodovino. Španski dirkač je pred enajstimi leti v Austinu kot najmlajši v zgodovini prvenstva slavil svojo prvo zmago v razredu motogp. To mu je uspelo pri le 20 letih in 63 dnevih, s čimer je hitro pokazal svojo perspektivnost. Da je velika nagrada Amerik ena izmed njegovih najljubših je Marquez potrdil s kar šestimi zaporednimi zmagami, saj se je v Austinu med 2013 in 2018 vselej zavihtel na najvišjo stopničko. Že kar sedmič, a zaenkrat zadnjič, se je kralj Amerik zmage v Austinu veselil leta 2021, sezono kasneje je bil šesti, lani pa zaradi poškodbe na tem prizorišču ni dirkal.

31-letni Marc Marquez bo na veliki nagradi Amerik s tretjega štartnega položaja lovil že osmo zmago na tem prizorišču. Toliko jih ima sicer že na veliki nagradi Nemčije, a bi bila ta še bolj posebna, saj je v lovu na prvo zmago po dveh letih in pol ter sploh prvo na Ducatiju.

Sedaj pa je Marquez nazaj, a tokrat prvič kot član Ducatija. 31-letnik iz Cervere je v glavnem mestu Teksasa že opozoril nase s tretjim najhitrejšim časom petkovega treninga, sobotnega prostega treninga in kvalifikacij. Na sprint dirki pa se je nato tako kot v Portimau zavihtel na stopničke in osvojil drugo mesto. Marquez je na sprint dirki zaostal le za Maverickom Vinalesom, za katerim bo iz tretjega štartnega položaja tudi začel nedeljsko dirko. Med njim bo na drugem štartnem mestu še mladi Španec Pedro Acosta.

Aktualni prvak Francesco Bagnaia, Enea Bastianini in Jorge Martin so se razvrstili od četrtega do šestega mesta in bodo tako v nedeljsko dirko krenili iz druge vrste, medtem ko bodo nekoliko iz ozadja, iz tretje vrste, na svojo priložnost za čim boljši rezultat prežali Aleix Espargaro, Fabio Di Giannantonio in Franco Morbidelli.