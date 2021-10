VN Amerik: Bagnaia 'čez lužo' lovi tretjo zaporedno zmago

Po dveh zaporednih zmagah člana Ducatija Francesca Bagnaie se je razmerje moči v zadnjem obdobju nekoliko spremenilo, a je Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) še naprej v skupnem vodstvu, kar je v tem trenutku – štiri dirke pred koncem sezone – najpomembnejši podatek.

Dirkači so se iz Evrope preselili v Združene države Amerike, kjer jih čaka 15. dirka sezone. V Austinu bodo na preizkušnji predvsem tisti manj izkušeni, saj so vremenske razmere in ostali dejavniki povsem drugačni od evropskih. "To bi utegnila biti ključna dirka v sezoni, kajti steza v Austinu ne dopušča niti najmanjše napake. Verjamem, da lahko tudi "čez lužo" nadaljujemo pozitiven niz rezultatov. Zadnji zmagi sta nam vlili dodatne samozavesti, zdaj pa se bo videlo, kako fleksibilni smo, ko govorimo o zelo specifični dirki," pravi Bagnaia, ki bo do konca sezone storil vse, da v skupnem seštevku svetovnega prvenstva dohiti in morda celo prehiti vodilnega Quartararoja.