Brez Marca Marqueza na startu: VN Aragonije čaka na novega zmagovalca

V petek se s prenosi na Kanalu A in VOYOzačenja že četrta velika motociklistična nagrada v manj kot mesecu dni. Po drugi dirki na dirkališču Misano je prvenstvo MotoGP z dirkami v kraljevem razredu in razredih moto2 ter moto3 obiskalo še Montmelo in Le Mans, zdaj pa je čas za povratek v Španijo, kjer je na aragonski stezi v zadnjih letih kraljeval Marc Marquez. Toda branilec naslova, ki je letos nastopil le na eni dirki, še ni povsem okreval po dveh operacijah nadlahtnice, zato bomo zagotovo dobili novega zmagovalca dirke v Alcanizu. Repsol Honda je namreč v torek tudi uradno potrdila, da bosta njene barve branila Alex Marquezin Stefan Bradl.

Poleg Marca Marqueza so na VN Aragonije v kraljevem razredu slavili le še Dani Pedrosa, Jorge Lorenzoin Casey Stoner, ki razen v primeru posebnih povabil (v letošnji sezoni jih ne bodo delili) nimajo več možnosti nastopa. Predstave Marca Marqueza so sicer gotovo zgolj še dodaten dokaz, da bi se lahko po presenetljivem drugem mestu v Le Mansu spet izkazal njegov brat in moštveni kolega pri Repsol Hondi Alex Marquez. Njegov starejši brat je vseh pet zmag slavil po tem, ko je bil najhitrejši tudi v kvalifikacijah.

Čas za 'resetiranje'

"Za mano je nekaj lepih dni, ko sem lahko užival v občutkih po Le Mansu, zdaj pa se želim spet zahvaliti vsem, ki so me podpirali ali mi poslali sporočilo po dirki. A zdaj je čas, da se malce 'resetiram' in vrnem na delo v Aragoniji," je spletna stran crash.net citirala Alexa Marqueza.

Hondini dosežki zadnjih let so dobre novice tudi za Takaakija Nakagamija(LCR Honda Idemitsu), dirkača, ki je v tej nevsakdanji sezoni morda celo najstanovitnejši med vsemi. Niti enkrat še ni odstopil in napredoval vse do petega mesta v skupnem seštevku, medtem ko z dobrimi spomini na to stezo v Alcaniz prihaja tudi Andrea Dovizioso(Ducati).

Jezni Miller skupaj z Doviziosom, Petruccijem in Bagnaio močno orožje Ducatija

Italijan je v lovu na vodilnega v skupnem seštevku Fabioja Quartararoja(Petronas Yamaha SRT) na VN Francije pridobil največ, na VN Aragonije pa je bil na zadnjih dveh dirkah dvakrat drugi. Na stopničke se je lani prebil tudi Jack Miller(Pramac Racing), ki je Le Mans v nedeljo zapustil besen kot ris po okvari motocikla, zato bo imel ta konec tedna v Aragoniji gotovo še "prestavo več" kot običajno. Ducatijevo družino je z zmago v Le Mansu seveda razveselil tudi Danilo Petrucci, zato je krog favoritov pred tokratno dirko vnovič izjemno širok. Brez dvoma lahko vanj vštejemo tudi Millerjevega moštvenega kolega Francesca Bagnaio, pa tudi vnovič precej razočarana tovarniška dirkača Yamahe Mavericka Vinalesain Valentina Rossija, ki po treh odstopih krvavo potrebuje vzpodbuden rezultat.

Kar se tiče yamah japonska tovarna v Alcanizu beleži dve zmagi (Lorenzo), enkrat v dežju. Željo po dokazovanju bo imel tudi Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT), ki je v Le Mansu odstopil. Dolga ravnina na papirju yamaham sicer ne ustreza, toda aragonsko dirkališče v sebi skriva še mnoge pasti za vse tipe motociklov. Rossi se je na stopničke v Alcanizu prebil leta 2015 po izjemni bitki s Pedroso, odpisati pa ne gre niti suzukijev, saj bo Alex Rinsnastopal praktično v svoji "dnevni sobi", Joan Mirpa je s formo v zadnjih tednih pokazal, da je lahko nevaren v vsakem trenutku. Bi se lahko ravno v Aragoniji razveselil težko pričakovane prve zmage med elito?

Svojo računico bosta imela tudi KTM in Aprilia. Po tem, ko je avstrijskega proizvajalca letos z zmago že razveselil Južnoafričan Brad Binder, je bil vsaj enkrat blizu prvemu mestu tudi Katalonec Pol Espargaro. Ta je bil v Le Mansu izvrsten tretji, odličen zaključek dirke pa je uspel tudi Portugalcu Miguelu Oliveiri(Red Bull KTM Tech 3) na šestem mestu, a tudi Oliveira ima v žepu seveda že eno zmago v tej sezoni. Novinca Binder in Oliveirov moštveni kolegaIker Lecuonase v spremenljivih razmerah minuli konec tedna nista najbolje znašla, KTM pa na dirkališču MotorLand še nikoli ni bil višje od desetega mesta. Espargaro in Binder sta nenazadnje v šibkejših razredih oba vknjižila po dve zmagi na aragonski stezi, medtem ko je Apriliin Katalonec Aleix Espargarotu že stal na stopničkah v kraljevem razredu.