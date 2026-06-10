VN Aragonije tudi leta 2027 na koledarju MotoGP

"Podaljšanje pogodbe za leto 2027 odraža moč tega sodelovanja in vrednost, ki jo ta dogodek prinaša regiji. Veseli nas, da bomo še naprej sodelovali in da bo Aragonija tudi v prihodnje ostala del družine motoGP," je dejal izvršni direktor tekmovanja Carmelo Ezpeleta.

Aragonsko dirkališče, ki so ga zgradili leta 2009, se je na koledarju motoGP znašlo leta 2010 in hitro postalo priljubljeno med ekipami, ki tam izvajajo številne teste, in med dirkači, vključno s sedemkratnim svetovnim prvakom Marcom Marquezom (Ducati), ki ga ima za svojo domačo stezo. Na njem ima sedem zmag v kraljevem razredu in eno v moto2.

Dirkališče, ki se nahaja približno 100 kilometrov od Zaragoze, pa je nekoliko izolirano in trpi zaradi konkurence treh drugih dirk – Jereza, Barcelone in Valencie. Prihodnje leto bo dirka za VN Aragonije med 28. in 30. avgustom.