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MotoGP

VN Aragonije tudi leta 2027 na koledarju MotoGP

Pariz, 10. 06. 2026 16.46 pred 15 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
STA
Moto3

Dirka za veliko nagrado Aragonije bo tudi v letu 2027 ostala na koledarju dirk motociklističnega svetovnega prvenstva motoGP, je sporočilo vodstvo tekmovanja. Dirkališče v Alcanizu bo nato med letoma 2028 in 2031 postalo uradno rezervno prizorišče za to tekmovanje.

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"Podaljšanje pogodbe za leto 2027 odraža moč tega sodelovanja in vrednost, ki jo ta dogodek prinaša regiji. Veseli nas, da bomo še naprej sodelovali in da bo Aragonija tudi v prihodnje ostala del družine motoGP," je dejal izvršni direktor tekmovanja Carmelo Ezpeleta.

Aragonsko dirkališče, ki so ga zgradili leta 2009, se je na koledarju motoGP znašlo leta 2010 in hitro postalo priljubljeno med ekipami, ki tam izvajajo številne teste, in med dirkači, vključno s sedemkratnim svetovnim prvakom Marcom Marquezom (Ducati), ki ga ima za svojo domačo stezo. Na njem ima sedem zmag v kraljevem razredu in eno v moto2.

Dirkališče, ki se nahaja približno 100 kilometrov od Zaragoze, pa je nekoliko izolirano in trpi zaradi konkurence treh drugih dirk – Jereza, Barcelone in Valencie. Prihodnje leto bo dirka za VN Aragonije med 28. in 30. avgustom.

VN Aragonije
VN Aragonije
FOTO: MotoGP
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KOMENTARJI1

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Callux
10. 06. 2026 18.23
Aragon pa ostaja na koledarju zato, ker se pričakuje da bo Balaton dokončno odletel.. Zanimanja za madžarsko prizorišče s strani publike ni bilo, ekipam in dirkačem tudi ni ravno preveč všeč.. Drugače pa bi se osebno pri španskih dirkališčih prej odrekel Barceloni kot da bi Aragon postavil kot rezervo.. Drugače pa bi lahko napisali tudi kaj o tem, da naj bi bil dogovor glede nove komercialne pogodbe med Dorno in proizvajalci po več kot letu dni končno dosežen in da se uradna potrditev pričakuje v Brnu 😁
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