VN Avstralije: motorji se počasi že ogrevajo

Pričakovati je, da se bodo glavni trije favoriti za naslov prvaka Fabio Quartaro, Francesco Bagnaia in Aleix Espargaro, vse tri dirke do konca sezone borili za najvišja mesta, saj je sedaj vsaka točka še kako pomembna. A še zlahka ne bodo edini, ki lahko posežejo po stopničkah. Ob Jorgeju Martinu, ki je na kvalifikacijah pokazal, da je lahko z Ducatijem še kako hiter, ne gre odpisati tudi Marca Marqueza, ki bo dirko začel z drugega štartnega položaja in se na Phillip Islandu odlično znajde, saj je tu zmagal že v letih 2015, 2017 in 2019. Dirkaču Honde gresta v prid tudi dejstvi, da je na zadnjih desetih izvedbah VN Avstralije kar šestkrat slavil Hondin dirkač (poleg Marqueza še dvakrat Casey Stoner in enkrat Cal Crutchlow). Dirke za VN Avstralije sicer zadnji dve leti zaradi pandemije koronavirusa ni bilo na sporedu, pred tem pa so kar trikrat zapored slavili Španci.