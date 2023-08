VN Avstrije: Kdo se bo postavil po robu Francescu Bagnaii?

Dirko v razredu motoGP bodo v prvi vrsti začeli Francesco Bagnaia, Maverick Vinales in Brad Binder. V drugi vrsti najdemo Jacka Millerja, Alexa Marqueza in Luco Marinija. Drugi v skupnem seštevku Jorge Martin je v kvalifikacijah zasedel šele 12. mesto, a tretje mesto v sprint dirki mu je zagotovo vlilo samozavest, da lahko prehiti marsikoga na stezi. Kljub temu pa bo zaradi "neodgovorne vožnje in povzročitve nesreče" v prvem krogu sprint dirke na nedeljski dirki moral odslužiti kazen daljšega kroga.