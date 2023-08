VN Avstrije zaokrožuje prvo polovico sezone

Dirkaška karavana elitnega razreda motoGP se je iz angleškega Silverstona preselila v avstrijski Spielberg, kjer jo čaka deseti dirkaški vikend letos, ki bo zaokrožil prvo polovico sezone. Po desetih preizkušnjah bo na vrhu ostal aktualni prvak Francesco Bagnaia, ki ima pred drugouvrščenim Jorgejem Martinom 41 točk prednosti. Na VN Avstrije, ki jo je Italijan dobil že lani, lahko prednost v skupnem seštevku še poviša, ob morebitni napaki pa dopusti, da se mu tekmeci nekoliko približajo.

icon-link MotoGP – VN Avstrije

Izjemno zanimiva sezona dirkanja v razredu motoGP bi lahko ta konec tedna dobila nov zanimiv zaplet in morebiti tudi novega zmagovalca dirke. V tej sezoni smo jih do sedaj (upoštevajoč le klasične nedeljske dirke) dobili že kar pet. S štirimi zmagami prednjači aktualni svetovni prvak in hkrati vodilni v prvenstvu Francesco Bagnaia, njegov rojak Marco Bezzecchi, ki je tretji v skupnem seštevku, ima že dve, Španci Aleix Espargaro, ki je slavil na zadnji dirki v Silverstonu, Alex Rins, ki bo po koncu sezone prestopil k Yamahi, in Jorge Martin, ki je za zdaj najbližji zasledovalec Bagnaie, pa eno.

icon-expand Bo Bagnaia zadržal prednost do konca sezone? FOTO: AP

Za pestrost je v aktualni sezoni poskrbela tudi novost, ki sliši na ime sprint dirka. Te se odvijajo ob sobotah popoldne in dirkačem prinašajo polovične točke. Tudi te so ponudile pet različnih zmagovalcev, največ zmag pa je zbral Bagnaia, ki je slavil trikrat. Dvakrat sta na najvišjo stopničko stopila Brad Binder in Martin, na zadnjih dveh dirkah pa sta slavila Bezzecchi in Alex Marquez.

icon-expand Alex Marquez je slavil na zadnji sprint dirki v Silverstonu FOTO: AP

Po poletnem premoru so odgovorni možje pri motoGP-ju nekoliko spremenili format petkovih treningov in sobotnih kvalifikacij, ki je sedaj videti tako: - Petkov dopoldanski prosti trening (FP1) bo dolg 45 minut in ga lahko dirkači in ekipe prosto uporabijo za prilagajanje nastavitev ali kar koli drugega. - Petkov popoldanski trening se ne bo več imenoval prosti trening, temveč le še trening (PR), ki bo trajal 60 minut. Deseterica dirkačev z najboljšim časom si bo lahko po novem samo na tem treningu zagotovila uvrstitev v sobotno drugo oziroma hitrejšo kvalifikacijsko skupino (Q2). - V soboto dopoldne bo na sporedu najprej drugi prosti trening (FP2), ki bo trajal 30 minut. - Sledile bodo še kvalifikacije, in sicer najprej počasnejše kvalifikacijske skupine (Q1) in nato še hitrejše kvalifikacijske skupine (Q2).

Pred VN Avstrije so odgovorni možje še pojasnili, da v primeru odpovedi petkovega popoldanskega treninga uvrstitev v hitrejšo kvalifikacijsko skupino zagotovi določi sobotni trening. Če trening tudi v soboto ne more biti izpeljan, bo razvrstitev v prvo in drugo kvalifikacijsko skupino določil čas petkovega dopoldanskega treninga. V redkih primerih, da noben izmed treningov ne bi mogel biti izpeljan, pa bo to smatrano kot višja sila in bo urnik glede na razmere priredil direktor dirke.