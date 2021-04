VN Dohe: Poltovarniški Ducati z Martinom in Zarcojem želi krojiti vrh tudi na dirki

Kot je dejal Jorge Martin (Pramac Racing) le nekaj trenutkov po zmagi v kvalifikacijah pred nedeljsko dirko za VN Dohe, je izkoristil le to, kar mu je ponudil tisti trenutek na stezi. Odlično odpeljana zadnja dva sektorja sta omogočila tako njemu kot tudi njegovemu moštvenemu kolegu Johannu Zarcoju , da se vključita v najresnejšo igro za končno zmago, kar bi bilo, glede na vse prej kot običajne pogoje za motociklistično dirko, prijetno presenečenje in obenem več kot dobrodošla popestritev pred nadaljevanjem sezone.

"Jorge je bil tokrat neustavljiv. Ko je začutil svojo priložnost, je šel do konca. Privoščim mu, zelo mu privoščim, saj trdo gara in se odreka tako za svoje uspehe kot tudi uspehe moštva," je bil nad predstavo svojega moštvenega kolega navdušen drugouvrščeni na sobotnih kvalifikacijah, Johann Zarco. Ta obenem priznava, da ga je odločnost mladega in nadarjenega Martina nekoliko presenetila. "Predvsem zato, ker je zadnja sektorja odpeljal, kot da ima za seboj vsaj 10 sezon dirkanja na najvišji ravni. Ne gre pozabiti, da so bile to namreč Jorgejeve komaj druge kvalifikacije v elitnem motociklističnem razredu. Vsekakor nas čaka zelo zanimiva in razburljiva dirka," še dodaja izkušeni francoski dirkač.

Martin sicer ne skriva želje po vrhunskem rezultatu, a se v isti sapi zaveda, da bo pot do morebitne premierne zmage v karieri v kraljevem razredu motoGP dolga in trnova. "Ne delam si utvar, da bi bil lahko praktično čez noč postavljen v vlogo favorita za zmago. A da bom poskušal, to vsekakor. Ne nazadnje sem v imenitnem položaju, čeprav prednost pred najbližjimi zasledovalci ni velika. Z moštvom bomo storili vse, da na dirki dodamo še nekaj več za morebiten vrhunski izid. Osebno bi bil z uvrstitvijo med prvo sedmerico izjemno zadovoljen," pravi še v lanski sezoni član srednjega motociklističnega razreda moto2.

Svojo računico bo imel tudi zmagovalec uvodne dirke za VN Katarja Maverick Vinales (Monster Energy Yamaha MotoGP), ki je bil s tretjim mestom v kvalifikacijah zadovoljen. Tokrat je prikazal nekaj več konstantnosti, kar v predhodnih sezonah ni bila njegova močnejša stran. Prav tako bosta svoja kvalifikacijska izida skušala popraviti Suzukijeva dirkača, aktualni svetovni prvak Joan Mir in Alex Rins. V dirko bosta krenila z osmega oziroma devetega mesta, kar je vsekakor manj od prvotnih pričakovanj. Zanimivo bo tudi videti, kako se bosta odzvala Jack Miller (Ducati Lenovo Team), po mnenju mnogih eden od favoritov za končni naslov, in Fabio Quartararo, ki je s petim mestom v kvalifikacijah potrdil, da je njegova forma v vzponu.